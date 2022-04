Dette gjør at RWDM kan vinne mot Wasland-Beverend en stor risiko

Mottakelsen til Waasland-Beveren denne lørdagen skulle gjøre det mulig for RWDM å forberede seg bedre til dobbeltoppgjøret mot Serouing 23. og 30. april. I kampen om denne andreplassen er det også mulighet til å vise at Molenbeek-folket er sterkere enn rivalen.

Til tross for suspensjonen av Le Joncour og Ruyssen i forsvarssenteret, dominerte rommenerne på midtbanen RWDM-debatten. De Cameroco ristet Hazard-sidenettet før han bommet på hverandre med motstanderens keeper da han hadde tid til å justere seg. På motsatt side bommet Madern på det uunngåelige og måtte gripe inn foran Deforney ribeiro Costa.

Så begynte Hazard-showet. På et innlegg fra Nangis havnet Kylians volley bak for sitt første mål etter ankomst til Molenbeek. Faren så vi i andre omgang. Ved en blendende skranke stoppet han løpet nesten 60 meter med et kraftig slag på Skylight (2-0).

Wasland-Beverend reduserte etter at kurderne avviste Rainers-skuddet.