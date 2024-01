Dette gratis alternativet forbedrer lydkvaliteten til smarttelefonsamtaler betraktelig

Er du lei av telefonsamtalene som er hverdagslige, forvirrede og uhørbare? Aktiver imidlertid det gratis alternativet som er inkludert i pakken din for å nyte høyere lydkvalitet …

Vil du foreta telefonsamtaler fra det 21. århundre med smarttelefonen din? Gjennom årene har teleoperatører tilbudt muligheten til å la deg nyte høyoppløselig kvalitetslyd for samtalene dine. Farvel parasitter og andre dikkedarer som forstyrrer den gode forståelsen til samtalepartnere. For å gjøre dette er de avhengige av to veletablerte teknikker: VoLTE og VoWifi. Bak disse akronymene er det to kanaler som stemmen beveger seg gjennom.

For det første er VoLTE (Voice over LTE) ikke annet enn et 4G-nettverk som brukes av operatører. Mobiltelefonsamtaler bruker altså ikke det klassiske 2G- eller 3G-nettverket. Den andre, VoWifi, bruker samme prinsipp, men denne gangen går samtalene gjennom Wi-Fi-nettverket som mobilen er koblet til, enten hjemme eller på et hotell eller en restaurant. I begge tilfeller blir stemmen konvertert til datapakker på farten for å reise over Internett.

Både VoLTE og VoWifi har bare fordeler. For det første er lydkvaliteten på samtalene høyere enn den som gjøres på et standardnettverk. Enten du bruker en smarttelefons høyttaler og mikrofon eller et kablet eller trådløst headset, er lyden klar og fri for forvrengning eller forstyrrelser. Da vil ikke et VoLTE- eller VoWIfi-anrop miste internettforbindelsen under en samtale i motsetning til tradisjonelle samtaler. Så du kan søke på internett med smarttelefonen din mens du holder kontakten med korrespondenten din. øve på.

Den gode nyheten er at det ikke er nødvendig å abonnere på et betalt alternativ for å dra nytte av VoLTE og VoWifi. Hvis mobilabonnementet ditt inkluderer en datakonvolutt for internettforbindelse, er det stor sjanse for at du kan dra nytte av HD-telefonsamtaler uten ekstra kostnad. Sjekk om alternativet er aktivt hos operatøren din fra din personlige plassering. Dette er standard i Orange, Bouygues Telecom, SFR. Med gratis må du sende en spesiell kode for å aktivere den på linjen din. Med MVNO-er (virtuelle operatører som Auchan Telecom, NRJ Mobile, La Poste Mobile, Prixtel, Reglo Mobile), må du ringe ofte for å dra nytte av kundeservicen de tilbyr.

Vær oppmerksom på at anrop som foretas via VoLTE eller VoWifi ikke dekkes av mobildataplanen din. De teller som klassiske samtaler. Da må du bruke en kompatibel smarttelefon og dra nytte av 4G- eller WiFi-dekning. De fleste av dagens mobiler. Til slutt er det viktig å sjekke på telefonen om alternativet er aktivert i innstillingene (les vårt veiledningsark). For å sikre at samtaler går gjennom VoLTE, kan ingenting være enklere. Slå av Wi-Fi på telefonen og ring. Hvis 4G- eller LTE-ikonet fortsetter å vises, er det bra.

Korrespondenten din må ha VoLTE eller VoWifi for å dra full nytte av High Definition Voice under en samtale. Ellers justeres lyden automatisk til en lavere kvalitet. Dessuten, hvis forbindelsen til 4G-nettverket mistes under samtalen, vil ikke samtalen bli koblet fra. Mobilen vil automatisk bytte til 2G- eller 3G-nettverk uten avbrudd og gå tilbake til normal standard. Forskjellen i kvalitet vil hoppe ut på deg umiddelbart!