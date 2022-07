Dette hjertevarme bildet ble tatt av musesensoren hans!

Mindre enn en uke fra nå vil endelig de første bildene tatt av James Webb Space Telescope (JWST) bli utgitt. For å la oss vente, lanserer NASA et øyeblikksbilde tatt av instrumentets pekesensor i dag. Den infrarøde så langt er en av de dypeste i universet.

[EN VIDÉO] Forstå James Webb Space Telescope-oppdraget på et minutt James Webb-romteleskopet, et nytt flaggskip innen romobservasjon, vil bli skutt opp 18. desember fra Kourou, Guyana. Etter en 29-dagers reise vil den nå Lagrange-punktet L2 i motsatt retning av solen. Større enn den tiltenkte etterfølgeren, Hubble Mirror, vil JWST kunne se på galakser, planeter, tåker og stjerner for å lære mer om universets historie.

Revolusjonære. Dette er begrepet som brukes av NASA for å beskrive det første Bilder tatt av James Webb Space Telescope (JWST) Vi må vente noen dager til for å dømme selv. Frem til 12. juli. Og for å hjelpe oss å vente, The NASA I dag legger jeg ut et bilde som heter A Little Madness. En av de mest dyptgripende filmeneUniverset i infrarødt Aldri mottatt. Et bilde ble tatt av… a sensor Score fra JWST!

Denne scoringssensoren — som lagene kaller Bedre veiledningssensor (FGS) — ment å sikre nøyaktig peking av sporingsmål fra Romteleskop. Og bildene han tar er ikke ment å beholdes. Men under en test i mai i fjor innså ingeniører at det endelig var mulig.

En mer effektiv pekesensor enn forventet

Bilde — resultat av 72 eksponeringer på 32 timer, alle identiske — ikke ment for vitenskapelig bruk. Men hun er fortsatt fantastisk. Vi ser i forgrunnen, Stjerner — lyse de metter detektorene og vises som svarte flekker — og deres kontrastflekker. Og i bakgrunnen, mange galakser. hvis struktur vi sporer på den mest forseggjorte måten. Dette antyder at bilder fra JWST-pekesensoren, i tillegg til andre observasjoner, etter hvert kan ha vitenskapelige anvendelser.

FGS er det eneste instrumentet som brukes under hver observasjon av James Webb Space Telescope. Gjennom hele livet. Den guider hver enkelt til sin destinasjon og vedlikeholder James-Webb med den presisjonen som trengs for å produsere bilder… revolusjonerende!