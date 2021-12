Dette julebildet av Eva Longoria fullfører internett

Folk og kongefamilien

Stjernen er egentlig ikke jul som oss.

Selv om vi elsker julen, må vi innrømme at helligdagene i Belgia stort sett er netter som starter klokken 16.00 og det er iskaldt. Dette har ingenting med Eva Longorias jul å gjøre. Skuespillerinnen, som har rolige dager i Los Angeles, la ut et bilde som vil gjøre enhver julefan (bortsett fra snøfrie julepurister) misunnelige.

På Instagram kan den 46 år gamle stjernen sees iført en rosa badedrakt, sittende i nærheten av California-bassenget sitt, med et skinnende ansikt og en betongmage. I tittelen skriver hun “Slik ser julen ut i LA”. En setning for å gjøre narr av sine 8,3 millioner abonnenter? Ikke så hvis vi skal tro de mange beundrende kommentarene om skuddet. Noen har imidlertid uttrykt sjalusi over stjernens olympiske form. Desperat husmor Men den vakre strukturen hopper hun på.