«Dette kan føre til lokaliserte flom», IRM utsteder tordenvær-advarsel over hele landet! (video)

Nei, nyhetene er ikke gode. Vi vet at været blir mildere denne uken ettersom en stormsone fra Frankrike har forstyrret godværet de siste dagene. Hvis det er en veldig optimistisk intensjon om å rømme fra det, vil det ikke eksistere. Prognoser bekrefter en episode med stormer for i morgen og torsdag.



Stormene kan være spesielt intense når man viser til forholdene i Frankrike denne helgen. På settet til RTL News bekreftet Vanessa Madagne at dårlig vær nærmet seg. «For øyeblikket er vi fortsatt under beskyttelse av en svak antisyklonrygg. Så vi får tørt vær denne mandag ettermiddag. Denne antisyklonryggen vil forlate oss i kveld og all ustabiliteten som er i Frankrike for øyeblikket og vil føre til kraftige stormer vil komme hit på kvelden,» sa han. Værmannen forklarer.