Dette landet diskuterer prosjekter med ExxonMobil – La Nouvelle Tribune

Marokko Det er et veldig rikt område Hydrokarboner. Utbruddet av konflikt russisk ukrainsk Det tvang flere europeiske land til å lansere mekanismer for å finne nye forsyningskontrakter. land somAlgerie Det har etablert seg som et reelt alternativ til disse landene som er glad i hydrokarboner.

Algerie er en absolutt referanse innen olje- og gassproduksjon. Ifølge tall fra offisielle kilder utgjør Algerie sin oljeproduksjon ca 1 million fat per dag. Når det gjelder gassproduksjon, rapporteres det 106 milliarder kubikkmeter årlig. Som du vet, er Maghreb-staten en ekte juggernaut i hydrokarbonmarkedet.

Denne muligheten vekker mye lyst. i de siste dager, Sonatrach (algerisk oljeselskap) Avanserte diskusjoner har startet med den amerikanske giganten Exxon mobil For å starte gass- og oljeleteprosjekter. Muhammad Arkabalgerisk minister energi Han sa at en investeringsavtale vil bli signert mellom ExxonMobil og Sonatrach i løpet av de kommende dagene. ExxonMobil trenger ingen introduksjon.

På det internasjonale aksjemarkedet er Texas-selskapet et av de mest verdifulle selskapene. I 2022 ledet selskapet av Darren Woods Oppnådde et rekordoverskudd på 55,7 milliarder dollar. ExxonMobils interesse for Algerie indikerer at den arabiske nasjonen utvikler seg i en annen dimensjon. Selskapet tok skritt i 2019 for å posisjonere seg i Algerie. Men den sosiale og politiske uroen som overvant det sene regimet Abdelaziz Bouteflika Utsette ankomsten av amerikansk styrke.

Denne gangen ser det ut til at alt er gjort for at ExxonMobil kan starte sine aktiviteter i landetNord-Afrika. Dette partnerskapet kan være fruktbart for Algerie i mange sektorer, spesielt innen sitt felt den faste gassen. I flere år har det arabiske landet forsøkt å utvikle denne trenden, som er verdsatt i det internasjonale markedet. Investeringsavtalen ville gi Algerie muligheten til å åpne seg for nye markeder.

Takket være sin erfaring og teknologi vil ExxonMobil gjøre det mulig for Algerie å utforske store forekomster. Som nevnt ovenfor er landets potensial enormt. Hvis det brukes klokt, vil Algerie garantert oppnå. Det er ingen tvil om at gjennom en ambisiøs politikk vil de første myndighetene omdirigere inntekter fra livrenter olje og gass Å presse nasjonaløkonomien til topps og skape et vell av muligheter for alle innbyggere.