Dette landet har klart å eliminere flertallet av ulovlige strømmebokser, og her er hvordan

Brasils kommunikasjonsbyrå kunngjorde at etter å ha utført et «raid» på piratkopierte IPTV-operatører, ble nesten 80 % av ulovlige bokser deaktivert forrige uke.

Ifølge brasilianske tjenestemenn er ca 7 millioner ulovlige strømmebokser De var aktive på territoriet. Dette var før Anatel (National Telecommunications Agency) drev et nettsted Raid på pirat IPTV-operatører Som konverterer programmer fra betal-TV-kabeloperatører. Den største operasjonen utført av dette byrået gjorde dette mulig Forby 80 % av ulovlige strømmebokser Fra landet Samba.

Siden begynnelsen av året har Anatel blokkert mer enn 3000 servere som er vert for infrastrukturen til ulovlige strømmeoperatører. I alle land der myndighetene slår ned på piratfondsoperatører, har myndighetene bemerket at, i likhet med den syvhodede hydraen, Eliminerte ulovlige tjenester erstattes umiddelbart Gjennom et lignende tilbud.

Brasil hevder å ha vært i stand til å deaktivere 80 % av piratkopierte IPTV-bokser

For å få en fordel fremfor ulovlige streamere,Anatel Den ble nylig anskaffetAntipiratlaboratorium, «En struktur dedikert til å analysere utstyr som i det skjulte overfører audiovisuelt innhold.» Tolv monitorer og seks arbeidsstasjoner lar teknikere utføre analyser Opptil 100 servere samtidig Og kutte av signalet når som helst.