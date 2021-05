Dette lille skandinaviske huset for et minimalistisk liv forandret kvinnens liv

Det har vært en økende bevissthet om hvordan våre tilsynelatende ubetydelige individuelle livsvalg har en betydelig ringeffekt som er større enn livet på verdens miljø og befolkning, og begynner med våre umiddelbare omgivelser og strekker seg til jordens ender. Logisk sett har nysgjerrigheten for minimalisme, å leve i trange rom og andre mindre karbonintensive livsstil slått rot og blomstret de siste årene.

Bevegelsen setter sitt preg og endrer liv til det bedre rundt om i verden. Forbedringer skjer i sosial skala, som i Canada, hvor det er en hel by med små hjem for hjemløse veteraner, og i den individuelle skalaen mennesker som konverterer til en minimalistisk livsstil. Innsatsen krever at innbyggerne reduserer livet til det essensielle, slik at alt de har passer inn i et kompakt boareal.

Den lille husbevegelsen får spesiell interesse blant de som er lei av å bo på et sted så stort at de sjelden bruker all plassen, og hvor det meste er fulle av forbrukeravfall. Å bo i en liten bolig gir deg insentiv til å frigjøre deg fra unødvendige gjenstander og muligheten til å bestille livet ditt. Det kompakte livet gir folk muligheten til å bruke færre ressurser og leve et gjeldsfritt liv. Folk kan bo stort i et lite hus ved å nyte en mer stressfri tilværelse.

Mange store firmaer, som Ikea og Amazon, har hoppet på båten og tilbudt små bærekraftige og miljøvennlige hjem som byggesett. De er fulle av funksjoner som er miljøvennlige, rimelige, enkle og raske å bygge. Et mindre selskap kalt Arched Cabin har et DIY-hjem som koster så lite som $ 1.320, sendt rett til døren! EconOdome er et annet merke som lager byggesett til hjemmet og strukturene deres er kuppelformede. I mellomtiden har selskaper som Teacup Tiny Homes og BeauEr imponerende små boliger på hjul – førstnevnte har solcelleanlegg utenfor nettet, og sistnevnte kan utvides til å tredoble i størrelse på 60 sekunder.

Og nå har vi nok en inspirerende liten hushistorie å sette på den voksende listen. Født i Sverige Ida Johansson har forandret livet drastisk ved å flytte inn i en hytte etter å ha blitt inspirert av å se dokumentaren Minimalisme. Han innså at han ønsket å få et enklere liv omgitt av naturen, ikke i en trist by med biler parkert rett foran. Så han begynte å bygge et lite hus alene ved hjelp av en venn. Men i håp om å fullføre prosjektet raskere, valgte han tidlig å få hjelp av en norsk liten husprodusent, Norske Mikrohus.

I løpet av fire måneder var det lille huset hans ferdig, og han flyttet det til en venns gård i Sør-Norge. Nå bor han lykkelig sammen med katten sin, Teo. Det 236 kvadratmeter store hjemmet har en virkelig avslappende atmosfære. Dens estetiske lener seg mot en moderne våningshusstil. Fargepaletten er hvit og overveldende bleke gråtoner oppvarmet av treets naturlige teksturer, noe som gir hjemmet en tydelig skandinavisk-inspirert følelse.

Stuen er veldig romslig fordi det ikke er noen sekundærloft, som utsetter takets fulle høyde. Det er mange vinduer, og gardinene er diaphanøst sydd av Johansson selv, og gir rommet et mykhet. Sofaen er multifunksjonell og har rikelig med skjult lagring under og innebygde USB-faktureringsporter på sidene. Det er også konvertibelt og kan gjøres om til en seng for når gjestene overnatter. Spisebordet kan foldes ned når det ikke er i bruk, og det er rikelig med lagringsplass under stigen.

Johansson forklarte i a intervju:

Hver tomme er gjennomtenkt og tilpasset for et lite liv her. Oppbevaring, soveplass, kjøkken og bad – alt er designet for å gi funksjonalitet og smarte løsninger. Før du kjøper et lite hus, er det godt å snakke med fagpersoner som vet hvordan de skal optimalisere plassen. Jeg har lært mye om nedbemanning og får det fortsatt til å føles som hjemme. Jeg liker veldig godt å kombinere dette med praktiske løsninger. På kjøkkenet har vi god lagringsplass for mat og kjøkkenutstyr i skuffene og på veggene. Vi elsker det rustikke tallerkenstativet som lagrer og viser også retter samtidig. Foran kjøkkenbenken har vi den multifunksjonelle stigen som har en innebygd lagringsplass under hvert trinn, inkludert en kattformet avlukke til Teos søppelboks. Lenger opp stigen har vi kjøleskapet gjemt i en seksjon og to små skap for Johanssons klær, hvorav noen skiftes sesongmessig ettersom vinterklærne er større og tar mer plass. Johansson tilbyr dette vismannsrådet når det gjelder små garderober: bruk tynnere metallhengere, og du kan doble antall klesplagg du kan henge!

Etter å ha bodd inne i sitt beskjedne hjem i ett år, sier Johansson at hun er glad for alle måtene ting har blitt og håper å motivere andre til å gjøre det samme.

Henne ordtak:

Jeg trodde aldri at jeg skulle like å leve på en så minimalistisk måte. [..] De som vurderer et lite hus, bør tenke nøye gjennom hva de skal bli kvitt og velge bare det som er viktig i hverdagen. Spør deg selv: hva er viktig for å skape et godt hjem? Å leve bærekraftig har gitt meg nye prioriteringer i livet som jeg virkelig liker.

Hvis du er nysgjerrig på Johanssons lille husreise fra start til slutt Klikk her.