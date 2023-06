«Dette må endres»: Testachats» krav i møte med fotovoltaiske panelreflektorbokser

Vekselretteren konverterer likestrøm fra solcellecellene til vekselstrøm tilsvarende nettet. Ofte er årsaken til nedetiden, som gjør at panelproduksjonen går ut av nettet, overspenning. «Dette kan for eksempel skje når flere armaturer samtidig injiserer strøm inn i nettet når prøvene er lave,» spesifiserer Testachats. Foreløpig involverer nettoperatørene seg først etter stallen, når eierne allerede har mistet deler av produksjonen.

Fotovoltaisk kraft i Wallonia: Vil installasjonene som er forsterket i 2024 miste fordelen med å kjøre måleren baklengs?

I tillegg ble det ikke spesifisert responstid og det ble ikke gitt kompensasjon til eierne av anlegget. Testachats krever derfor at ledere overvåker nettverket i sanntid for å forhindre stallrisiko og jobbe på nettverket «før problemer oppstår». Ideelt sett bør fremtidige eiere også kunne kontakte GRD for å «se om nettverket vil støtte installasjonen, og hvis ikke, når det vil være tilfelle». Til slutt krever organisasjonen at det «settes strenge frister ved inngrep etter stans og kompensasjon av eierne for produksjonstap». «Hvis vi vil oppmuntre forbrukere til å investere i solcelleanlegg – noe som er helt nødvendig – må de kunne stole på et stabilt rammeverk, men dette er ikke tilfelle for øyeblikket. Dette må endres,» avslutter Julie Freer, Testachats talskvinne.

Hvorfor investering i solcelleanlegg i Wallonia vil være mindre fordelaktig i 2024