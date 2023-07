Dette mobile klimaanlegget fra SUNTEC, som selges under sommersalget, er den ideelle løsningen for hetebølgen

Gjør deg klar til å møte sommerdagene komfortabelt ved å installere et klimaanlegg i hjemmet ditt. Nyt et kjølig og behagelig miljø takket være SUNTEC Coolmaster mobilt og stillegående klimaanlegg, som for tiden er i salg. Ikke la varmen overvelde deg, skaff deg denne multifunksjonelle modellen nå for å skape et kjølig og behagelig miljø i stuen din. Utforsk nå fordelene med denne essensielle enheten for å bekjempe sommervarmen og nyte sommeren i et forfriskende interiør.

Det mobile og stillegående klimaanlegget SUNTEC Coolmaster, i detalj

Coolmaster 2.6 Eco R290-modellen, fra SUNTEC, kan både kjøle ved å senke temperaturen og avfukte og ventilere. Denne multifunksjonelle og 3-i-1 enheten kan brukes fleksibelt og optimerer klimaet etter dine behov, enten det er på kontoret eller hjemme. Takket være den enkle transporten kan du flytte klimaanlegget dit du vil og til og med ta det med deg på ferie. Dette monoblokk klimaanlegget er ideelt for rom opptil 25 m2. Takket være en kraftig kompressor reduserer dette klimaanlegget permanent og effektivt den omgivende lufttemperaturen med mellom 16° og 30°.

Det er mer en tilkoblet enhet ved at du i tillegg til smarttelefonappen kan bruke den medfølgende fjernkontrollen. Du kan også styre klimaanlegget direkte gjennom LED-displayet med temperaturindikator.

Et mobilt, økonomisk og økologisk klimaanlegg

Skap et kjølig og behagelig miljø med dette klimaanlegget som lar deg slappe av, jobbe eller sove i fred. Dessuten har denne enheten fordelen av å være økologisk takket være det naturlige kjølemediet R290. Dette kjølemediet, som finnes i enkelte bærbare klimaanlegg, er helt naturlig og har ingen potensial for ozonnedbrytning eller betydelig direkte global oppvarmingspotensial.

Hvis du ønsker å velge en økonomisk og økologisk løsning for å bekjempe sommervarmen, er det mobile klimaanlegget SUNTEC Coolmaster et must. Så ikke vent lenger og dra nytte av den eksepsjonelle kampanjen den er gjenstand for under sommersalget.