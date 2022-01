Dette nye iPhone 14-konseptet selger drømmer

Tikk tikk tikk takk. Som hvert år skal Apple presentere sitt nye utvalg av smarttelefoner neste september. Det er fortsatt tid før denne fristen, men det stopper oss ikke fra allerede å tenke på hva vi skal gjøre videre. Dette er nøyaktig hva YouTube the Hacker 34 prøvde å gjøre ved å tilby en konseptvideo av hvordan denne nye telefonen kan se ut.

Vil statuslinjen bli revidert på iPhone 14?

Så mye som vi sier det fra begynnelsen, har dette visuelle foreslått av kameramannen helt klart noe å forføre. Dermed ville iPhone 14 Pro ha en veldig forsiktig estetikk, med kameraer festet på baksiden av telefonen. Vi kan også se en hjemmelaget A16 Bionic-brikke, eller tilstedeværelsen av Power Drop, som skal tillate deg å lade andre enheter ved å plassere den på baksiden av iPhone.

Hvor store blir skjermene?

Hacker 34 diskuterer også nye funksjoner for iOS 16, som Always On Display, interaktive widgets og muligheten til å vise mer enn én app på skjermen samtidig. Til slutt kan en ny statuslinje legges til, med informasjon som batteriprosent eller dato.

Det er nok å si at vi likte dette konseptet godt, men vi er fortsatt et stykke unna å kunne verifisere innsatsene for fremtiden laget av denne videografen. Hvis du vil vite litt mer om iPhone 14, kan vi bare råde deg til å lese varen vår som viser de siste ryktene vi har til dags dato.

Spesielt lærer vi litt mer om størrelsen på skjermene som kan variere mellom 6,1 og 6,7 tommer avhengig av valgt modell. Til slutt vil ProMotion-teknologien som oppdaterer det utsendte bildet opptil 120 ganger per sekund være eksklusiv for iPhone 14 Pro.