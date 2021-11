Dette prosjektet ønsker å gå raskere og lenger enn å bringe Shiba Inu og Bitcoin sammen!

StakeMoon vil dukke opp i løpet av de neste timene. Om hva er det egentlig? Ny kryptovaluta? Dette er en rask oppsummering av omfanget av fenomenet. Stakemoon er ikke bare den mest innovative nye kryptovalutaen som vises på DEX (Decentralized Exchange) PancakeSwap. Det er mye mer enn det. Gjennom et stort sett vellykket forhåndssalg alene, klarte prosjektet å samle inn over $500 000. Dette kan være den beste tiden å investere i et StakeMoon-prosjekt. Det er imidlertid dårlige nyheter for de som leser dette: Dette forhåndssalget er avsluttet i dag.

Men alt er ikke tapt. Oppføring på PancakeSwap gir deg en ny sjanse. Dette desentraliserte markedet fungerer som enhver annen børs. Med den forskjellen at alt er automatisert. Ikke gå gjennom en pålitelig tredjepart som Binance eller Kraken. DEX-er er fremtiden for kryptovaluta. Det er stadig mer vanlig at prosjekter av høy kvalitet vises først på disse plattformene. Verdien av StakeMoon vil avhenge utelukkende av tilbud og etterspørsel. Dermed vil du raskt vite om fellesskapet validerer dette prosjektet.

På toppen av dette fantastiske prosjektet finner du de store navnene til Finixio, det engelske selskapet som spesialiserer seg på å skape potensielle kunder i finansverdenen.

“Vi tror at den ideelle tokenholderen er noen som tror på den langsiktige visjonen til det aktuelle kryptoprosjektet, og vi ønsker å belønne de som blir hos oss,” sa Scott Ryder, administrerende direktør i StakeMoon.

Dette er årsaken bak gebyrpolicyen på StakeMoon. Hver transaksjon er underlagt et gebyr på 15 %. Dette kan virke enormt i et økosystem der det er mange kryptovalutaer og lar transaksjoner utføres umiddelbart og til en lavere kostnad. Men det er en grunn til det: StakeMoon later ikke til å være en mynt. Og ingen måte å betale.

I stedet har StakeMoon ett mål: staking. Det ligger i navnet. Med StakeMoon vil du ikke kjøpe og selge myntene dine hvert annet minutt. du vil ikke daglig handel. Du vil berike deg selv ved å bruke den gode gamle metoden Kjøp og behold.

“Kortholdere som tildeler sine StakeMoon-tokener vil i sin tur motta belønninger. De respektive StakeMoon-tokenene brukes for å bekrefte blokkjedetransaksjoner, så eventuelle gebyrer som betales senere av avsenderen blir rettferdig fordelt til de som deltar i innsatsprogrammet.” Scott Ryder legger til.

Av transaksjonsgebyret på 15 % går 10 % til kloke eiere som ikke selger StakeMoon. Mens 5 % er for Svømmebasseng Token-fluiditet.

Dette prosjektet vil hovedsakelig stole på fellesskapet og utformingen av StakeMoon-kampanjen. Gebyrene er ment å skremme daghandlere og spekulanter på søndag. For å styrke dette fellesskapet har prosjektet utstyrt seg med de beste våpnene. Ved å bruke vår Telegram-kanal, hvor du kan kontakte fellesskapet og StakeMoon-utviklingsteamet: https://t.me/StakeMoonOfficial. Leter du etter informasjon har du også nettsiden deres https://stakecoins.com/. Til slutt, for å fullføre det perfekte settet med digitale tilkoblinger, kan du også følge prosjektet på de store sosiale nettverkene, Twitter Og Instagram.

Så ikke vent lenger. Hvis du gikk glipp av forhåndssalget, prøv å lære mer om dette prosjektet. Og når du ser den tekniske og grunnleggende styrken til StakeMoon, kan du gå og kjøpe tokenet trygt på PancakeSwap.