Dette redskapet er perfekt for å tilberede deilige hjemmelagde supper i denne vinterperioden! Dessuten er den for øyeblikket på salg!

Leter du etter en idiotsikker måte å glede ganen din og samtidig forenkle tilberedningen av dine hjemmelagde supper? Se ikke lenger, fordi med Enkel Moulinex-suppeDet har aldri vært enklere å tilberede en velsmakende suppe.

Moulinex har designet denne revolusjonerende enheten, med en kapasitet på 1,2 liter, for å tilfredsstille alle dine behov. Du trenger ikke lenger å bekymre deg for å blande og lage mat fordi Easy Soup gjør det for deg med et trykk på to knapper.

Det er ikke alt! Easy Soup tilbyr også fire allsidige matlagingsprogrammer, praktiske funksjoner og enkle kontroller. Enten du er en erfaren kokk eller en nybegynner på kjøkkenet, vil du bli overbevist av brukervennligheten til dette apparatet.

Si farvel til bryet med å tilberede hjemmelagde supper og oppdag gleden ved å lage mat med Moulinex Easy Soup. En kulinarisk revolusjon til fingerspissene!

Er dette en god deal?

Til €148 på Fnac eller til og med €130 på Vanden Borre, er Moulinex Easy Soup for bare €105 på Amazon i stedet for €150 gjelder også den gratis oppskriftsboken også. Blenderen er testet og godkjent av over 5400 brukere og får en vurdering på 4,6/5.

Moulinex enkel suppe

Enkel Moulinex-suppe ©Amazon

Praktisk : takket være Easy Soup kan du lage deilige hjemmelagde supper, kompotter og smoothies for 4 personer med en kapasitet på 1,2 liter;

Tidssparende : med sine 5 automatiske programmer (fra 4 til 25 minutter lange), vil de spare deg tid på kjøkkenet ved å la deg tilberede kremete supper, tykke supper, kompotter og smoothies;

Intuitivt grensesnitt – Med bare to klikk er suppemaskinen klar til bruk;

Komfortabel : Takket være den doble veggisolasjonen holder denne suppemaskinen suppen varm i 40 minutter når den er klar;

perfekt blanding : dens 4 blader blander suppene og preparatene dine perfekt uten å etterlate et eneste stykke, hvis det er det du ønsker;

Kompakt : Takket være den avtakbare elektriske ledningen passer denne elegante suppemaskinen perfekt inn i ethvert kjøkken;

Oppskriftsbok følger med : Inkludert med maskinen er denne boken med 30 oppskrifter for å begynne å tilberede vinter- og sommersupper, deilige kompotter, smoothies og desserter.

