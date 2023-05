Dette siste mysteriet i Maya-kalenderen er endelig løst!

Du kan også være interessert [EN VIDÉO] Mayakalenderens hemmeligheter Mayaene hadde mange kalendere, inkludert en hellig kalt Tzolk’in.

Maya-sivilisasjonen er fortsatt en av de mest gåtefulle fra fortiden vår. Fra de mange levningene som ble funnet under utgravninger, vet vi at astronomi spilte en viktig rolle i denne mesoamerikanske kulturen. Spesielt i to hovedkalendere: en hellig, døpt Tzolk’in, og den er basert på 20 sykluser på 13 dager, og den andre, døpt Hap», som har 365 dager. De to krysser hverandre hvert 52. år, og er knyttet sammen med et lengre tall, et base-20-dateringssystem.

Men hvis disse to kalenderne blir forstått, er noen av syklusene i dem fortsatt mystiske. I likhet med 819-dagers nummer ble det forstått av en gruppeUniversitetet i Cambridge. Noen av monumentene har faktisk inskripsjoner som fremkaller denne syklusen, og inkluderer fire FargerFarger Tilsvarer kardinalretningene.

Tallet knyttet til planetenes utseende

Tidligere analysert på forhånd av mange forskere, var dette tallet allerede forestilt å være koblet til de synodiske periodene til planetene i solsystemet, som definerer tidspunktet for en planet for å gå tilbake til sin samme konfigurasjon med jorden og solen. Men denne ideen fungerte bare med at Merkur hadde en synodisk periode på 117 dager eller 1/7 av antallet 819 dager.

Kalendere: Beregninger og måleenheter

Forskerne løste spørsmålet ved å utvide beregningsperioden 20 ganger til 819 dager, en manøver i samråd. Det er sant at Mayaene brukte et grunnleggende tallsystem på 20 nivåer. forskjellige planeter.

For eksempel, for en marsperiode på 780 dager, tilsvarer 21 perioder 20 sykluser på 819 dager. Likeledes for synodisk periode TorsdagTorsdag Av 399 dager tilsvarer 39 ganger denne perioden 19 ganger 819 dager. Til slutt er alle planetene synligeøyetøyet Solsystemets nu er inkludert i dette systemet slik at det kan verifiseres VedtakVedtak.