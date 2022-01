Dette tastaturet lar deg skrive ti ganger raskere enn gjennomsnittet på markedet

Da du var en ekspert, var det dobbelt så imponerende som mulig i dag å klare å skrive opptil 500 ord i minuttet med et vanlig tastatur. Tross alt lover det å skrive nesten 10 ganger raskere enn gjennomsnittspersonen.

Fra og med koding og programmering kan det være spesielt nyttig å skrive tekst med forbløffende hastigheter i enkelte områder. En annen applikasjon hvor skrivehastighet er nyttig er videospill som kan kjøre klassiske tastaturkombinasjoner i teoretisk akselerert modus.

Ikke noe klassisk tastatur

Oppdagelse av சரகோடர் Det ser ikke ut som et klassisk tastatur, men i form av to moduler, en under hver arm, med 9 små styrespaker, som hver kan roteres i fire forskjellige retninger. Den tilbyr et imponerende antall kombinasjoner. Tanken bak denne nyheten er å skrive en tekst ord for ord og ikke skrive etter bokstav. Dette inkluderer ringer opprettet ved å trykke på flere taster samtidig. Det er også mulig å lage snarveier slik at visse kombinasjoner fører direkte til et standardord eller en standardsetning. Det krever åpenbart mye øvelse, men resultatene er virkelig fantastiske. Merk at denne løsningen passer for høyrehendte og venstrehendte.

Ny generasjon tastatur

CharaCorder-tjenestemenn husker at QWERTY-tastaturet ble oppfunnet på 1800-tallet før utviklingen av elektrisitet, så det var på tide å endre konseptet. Denne nye generasjonen “tastatur” tilbys til $ 249,99 og er kompatibel med alle operativsystemer og er fullt kompatibel med hvilken som helst datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Startup tilbyr sin CharaCorder Lite Catalog, en litt mer klassisk versjon av tastaturet, i formatet vi er kjent med, men den lar deg raskt skrive et ord ved å trykke på flere taster samtidig. Priset til $ 199,99.