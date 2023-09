Dette tilbudet bringer prisen på denne oppussede MacBook Pro Touch Bar under 660 euro.

Takket være en reduksjon på 31 % i prisen på den svært populære MacBook Pro 15 Touch Bar ved skoleårets start på Rue du Commerce.

Apple tilbyr mange produkter, inkludert bærbare datamaskiner sammen med MacBooks. Flere modeller er tilgjengelige: MacBook Air eller Macbook Pro. Ser du etter en ny bærbar PC fra Apple til deg selv eller en du er glad i ved starten av skoleåret?

På Rue du Commerce er flere Apple-produkter tilgjengelig for salg, inkludert 15-tommers MacBook Pro Touch Bar. Normalt solgt for 959 euro, faller prisen på MacBook Pro under 700 euro, takket være en 31 % reduksjon til kun 659 euro. Denne lave prisen på MacBook Pro forklares med at MacBook er pusset opp og i god stand. Produktet er testet og fikset av eksperter. Den har bruksmerker som riper eller riper. 15-tommers MacBook Pro med Touch Bar vil bli levert gratis hjem til deg fra og med 15. september.

Spar €300 på en MacBook Pro Touch Bar

MacBook Pro som selges på Rue du Commerce er en modell fra 2018. Sistnevnte har en 15,4-tommers LED-bakgrunnsbelyst skjerm med IPS-teknologi og en oppløsning på 2880 x 1800 piksler.

Denne bærbare Apple-bæreren har Intel Core i7 Quad Core-prosessor, 16 GB RAM-minne og 512 GB SSD-lagringskapasitet. MacBook Pro-batteriet tilbyr opptil 10 timers trådløs nettsurfing og opptil 30 dagers standby-tid.

Denne datamaskinen har en Touch Bar med integrert Touch ID-sensor. Den bærbare datamaskinen låses opp med fingeravtrykket ditt, og Touch Bar tilbyr mange funksjoner for bruk av Mac-en.

MacBook Pro har en DisplayPort-utgang som støttes ved hjelp av en adapter på USB-C- og VGA-, HDMI-, DVI- og Thunderbolt 2-utganger. I en begrenset periode og kun på Rue du Commerce kan MacBook Pro 15 med Touch Bar bestilles for mindre enn 660 euro.

