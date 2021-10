Dette toget tar deg med på en 11-dagers reise til polarsirkelen

Togreisen du skal oppdage gjennom denne artikkelen bør definitivt ta en pause fra alle våre daglige liv og ødelegge vår ånd. Han inviterer deg til å utforske Norge og tar sjelden bilder.

Kreditt: Helge Hansen / Montag As / Up Norway

Når året går mot slutten, inviterer vi deg generelt til å gå gjennom alt du har sett og gjort under dine reiser de siste 12 månedene. Men siden dette er 2021 har de fleste av oss faktisk ikke besøkt verden på grunn av Govt-19-epidemien, og vi kommer til å oppmuntre deg til å vurdere alle mulighetene unntatt denne delen. Din i 2022. Faktisk begynner helserestriksjonene å lette, så det er på tide å tenke på fremtidige reiseplaner.

Derfor skal vi fortelle deg om en tur i dag Tog Spesielt spennende og helt gigantisk. Sistnevnte tar deg med til polarsirkelen. Hva å puste frisk luft i de mest isolerte områdene, men ta pulsen til byene som går forbi under den planlagte ruten.

I Norge er det tilpassede reiseselskapet “Arctic Circle Express” klar til å ta deg med på en helt spesiell ferietur. Togreisen begynner i Oslo, hvor gjestene vil gjøre en 11-netters reise gjennom det vakreste landskapet i Norden. Norges skjønnhet, fra de bratte fjordene til snødekte skoger, til fargerike byer, er vanskelig for noen å unngå å bli inspirert av et slikt prosjekt.

Kreditt: Torild Moland / Up Norway

Vi inviterer deg til å ta plass på en episk togreise gjennom det rolige landskapet fullt av majestetiske fjell, fjorder og fosser. Gå til utvalgte steder for å nyte naturen på nært hold, til fots, med båt eller kajakk. Kryss polarsirkelen for å besøke de beste kulturstedene, spise lokal mat og nyte endeløse sommernetter under midnattssolen! “Delte selskapet på nettstedet deres.

Fra Oslo kjører toget til Phloem Railway, Europas bratteste jernbane, slik at passasjerene kan gå ned til mer enn 900 meters høyde og nå en praktfull fjord. Når du er der, kan reisende ta en tur på det UNESCO-listede Norford. I løpet av de 11 dagene av turen tilbys mange av denne typen aktiviteter.

Kreditt: Kristen Kellogg / Up Norway

En drømmebane til polarsirkelen

De vil reise en stund til byen Berkeley, Hunseid, før de går ombord på Handicraft, som blir med Alessund, kjent som Nordens Venezia, neste ettermiddag. Senere skal gjestene reise på Rawma Railway fra Andalucía til Tombs, og deretter til Trontheim, som eier den største middelalderske katedralen i nord. De vil deretter gå ombord på Norlandland Railway, som til slutt vil ta dem over polarsirkelen, hvor de vil bruke de neste dagene på å utforske noen av planetens magiske landskap.

Dette eventyret Norge Motiverer det deg? Så gå til det norske nettstedet for alle detaljer. Denne togreisen vil bli bestilt fra juni til september 2022. Men den gode nyheten er at den gir deg tid til å spare!

Kreditt: Owind Hawk / Up Norway

