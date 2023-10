Dette usannsynlige tipset for å øke WiFi-nettverket ditt fungerer virkelig

Du har sikkert hørt om dette trikset for å øke hastigheten på WiFi-hastigheten din ved hjelp av aluminiumsfolie. Vel det fungerer! Men ting må settes litt i perspektiv.

Fungerer det virkelig å omgi modemet ditt med aluminiumsfolie på tre sider for å konsentrere all kraften til internett mot enhetene dine, og dermed øke hastigheten på nettverket ditt? Du har kanskje hørt om dette tipset, men før du prøver det hjemme, her er det du trenger å vite…

Først av alt, hvorfor fungerer det? Mekanismen er faktisk ganske enkel: aluminium er kjent for å blokkere bølger, eller til og med reflektere dem, noe som er sant til en viss grad. Ved å lage en skjerm som spretter unnslippende bølger mot baksiden av modemet ditt, konsentrerer du all energien på forsiden av modemet, som, hvis den er orientert riktig, skal overføre bølgene direkte til enhetene dine.

Det er teorien. La oss nå snakke litt trening. Først av alt, og dette virker åpenbart, men det må fortsatt avklares: ikke forvent mirakler. På det meste kan du forvente en liten økning i nettverksytelsen.

Spesielt siden forbedringen av modemet i stor grad avhenger av systemet som brukes, modemets natur og til og med typen aluminium. Hvis for eksempel denne teknikken fungerte mye bedre med eldre utstyr, blir den mindre relevant med vår allerede svært effektive moderne teknologi.

Hvis du vil nyte gleden av det aluminiumsforsterkede modemet, her er noen tips: Først vil du lage en slags «lydboks» for modembølgene dine. For å gjøre dette, bygg først en struktur med et materiale som er solid, men også formbart (papp er for eksempel veldig egnet) og lag en slags «triptyk» med buede kanter som kan dekke hele modemet ditt. Som dette :

Få aluminiumsplater som omgir strukturen din. Tilsynelatende kan tykkelsen på aluminiumet utgjøre en forskjell, så har du flere typer aluminium med forskjellige tykkelser, prøv gjerne mer enn én for å se om det er forskjell.

Juster avstanden mellom modemet og strukturen for å finne den optimale situasjonen for best ytelse. Prøv også å mer eller mindre «brette» vingene på triptyken for samme formål.

Men forvent ikke nødvendigvis stor suksess heller, for det er ikke helt umulig at du ikke vil se noen forbedring i nettverket ditt. Selv om dette tipset er et interessant fysisk eksperiment som kan gi deg en svært ubetydelig økning i nettverkshastigheten din, er det ikke en mirakelløsning, og vi anbefaler likevel at du ser på andre metoder hvis du har et reelt problem med tilkoblingshastigheten.

