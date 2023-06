Dette uventede reisemålet, 2 timer fra oss, er veldig populært om sommeren

Når vi tenker på steder å dra for å dra nytte av sommerferien, husker vi landene og regionene som ligger i Sør-Europa, som Spania og Andalusia, Italia og Puglia, uten å glemme Frankrike. lokalisert i verden. Hvis du er et sjømenneske, hvorfor ikke ta denne fantastiske bilturen i sommer? Men denne sommeren skiller den seg ut i et annet hjørne av Frankrike. I den grad det regnes som sesongens mest trendy reisemål.

30 % økning for husleieforskning

Denne uventede destinasjonen er Pas-de-Calais. En studie fra feriebestillingssidene Expedia og Abritel avslører at denne sektoren er den største økningen i antall bestillinger for sommeren 2023 sammenlignet med fjoråret, med våre kolleger fra France 3. Det var totalt 30 personer. % flere søk etter utleie i juli og august i løpet av et år. Hvordan kan denne entusiasmen for Pas-de-Calais forklares? Først, som Abritels talsmann Xavier Roussello forklarte, er leieprisen. «Å bo hos en familie langs kanalkysten gjør det mulig å finne overnatting som ofte er billigere og lettere tilgjengelig for de som bor i den nordlige delen av landet for å spare transportkostnader».

En annen fordel med den franske sektoren: dens milde temperaturer. I møte med global oppvarming blir somrene våre varmere. Belgia opplevde sin første hetebølge forrige uke. Venter på andre… Så turister ser etter maksimal forfriskning i ferien. Sektorer i Nord-Frankrike har vært minst påvirket av varmen de siste somrene. Kvikksølvet viser en temperatur på 25/30 grader høyere enn 40 grader i Sør-Frankrike.

Nordlige byer med mange eiendommer

Er denne interessen for Pas-de-Calais overraskende? Ikke egentlig. France 3 minner om at denne trenden allerede var synlig i fjor vår: «I begynnelsen av mai kunne reiselivseksperter i regionen observere en økning i antall reservasjoner i Hauts-de-France. Regionen har økt med 5 poeng til 72 % sammenlignet med 2022. Pas-de-Calais, det må sies, er hjem til byer med attraksjoner som appellerer til solo ferierende med familie eller venner. Dette er tilfellet med Boulogne-sur-Mer, hjemmet til Europas største akvarium, Nausicaa. Du kan også finne vakre små fiskehavner i området rundt. Nevn byen Calais, hvor man kan beundre det praktfulle fyrtårnet og unne seg en rekke vannsporter. Hvis du vil ha en eksklusiv ferie, ta turen til Le Touquet-Paris-Plage.

Utenfor Pas-de-Calais nyter hele Nord-Frankrike en ny Dunkerque-lignende interesse. Ligger i Nord-avdelingen regnes byen som den nye «sjøkanten» på grunn av sine mer enn attraktive eiendomspriser. En hovedstadsrapport dedikert til byen avslører at hus innen 10 minutters gange fra sjøen koster mindre enn 2000€ per kvadratmeter. Som Seloger.com påpeker, hvis du vet at gjennomsnittsprisen på eiendom i Frankrike er rundt 3249 €, kan du forstå hvorfor Dunkirk blir mer og mer attraktiv. Byen gjør alt den kan for å forbedre vannkanten. Renovering pågår for tiden. De avsluttes i juni 2023, før sommeren begynner. I tillegg har byen Dunkirk besluttet å gjøre offentlig transport gratis. En sjanse for turister til å gjøre noen betydelige besparelser under oppholdet.

