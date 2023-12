Dette uventede reisemålet regnes som den beste måten å tilbringe det nye året på

Kanskje planlegger du en tur ut for å feire nyttår. Det mangler ikke på gode tilbud, så hvorfor ikke ta turen til Venezia i Alpene, byen med verdens beste restauranter ifølge TripAdvisor, eller nok en gang kun 3 timer fra oss , denne franske byen kåret til årets reisemål av en prestisjefylt guide. Men ifølge nettstedet European Top Destinations er øya Madeira det perfekte stedet å ringe inn det nye året.

Det vakreste fyrverkeri i Europa

Øya Madeira ligger i Atlanterhavet. Det er kjent for sin avslappede livsstil, men også for å ha vært vitne til fødselen til en av historiens største fotballspillere, Cristiano Ronaldo. European Best Places plasserer Madeira på listen over steder å besøke på nyttår på grunn av sin raffinement, sin tropiske natur og sin elegante side. «Madeira er en av stjernene innen high-end turisme i Europa, sammen med Marbella, Biarritz og Cannes. Øya har de siste årene tiltrukket seg reisende for sport, naturturer, fugletitting m.m.«La oss lese.

Hvis øya Madeira fortjener en omvei på slutten av året, er det fremfor alt den tradisjonelle kvelden den 31. desember i hovedstaden Funchalbukten. Det største fyrverkeriet i Europa finner sted her. I denne anledning kler lokalbefolkningen seg ut i sine fineste og vakreste klær. I gjennomsnitt drar mer enn 100 000 mennesker til Funchal for å beundre fyrverkerishowet, den totale kostnaden for dette er omtrent en million euro. Cruiseskip pleide også å legge til kai der.

Hvis du vil unne deg selv før du ser på fyrverkeriet, anbefaler Best Places in Europe en plass på den italienske restauranten Villa Cipriani som er anbefalt av Michelin-guiden. Det beskrives som et stedstilbud «En elegant setting med flott utsikt over klippene, spesielt fra terrassen«På menyen finner du biffcarpaccio, klassisk tomat-mozzarella, hummerlinguine, aspargesrisotto og mer.

Hva med resten av rangeringene?

European Best Places setter Marbella i Spania på andreplass for sin festlige, lyse og solfylte atmosfære. I desember viser termometeret ca 17 grader. Stedet tar en omvei 31. desember for sin trendy marina, som vil være det perfekte stedet å feire overgangen til nyttår. Etappen er fullført av London. En aktivitet du må se? Nedtelling ved foten av Big Ben mot et bakteppe av fyrverkeri fra Themsen. Reisesiden sier «De vakreste kveldene holdes utendørs for å beundre fyrverkeriet nær Southbank CenterSå hvor bør du dra den siste dagen i 2023?

