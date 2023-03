Dette verktøyet hjelper blinde å ta bilder

Med årene har fotografering blitt en populær hobby, spesielt takket være kjøp av enheter som er tilgjengelige for alle. Det er imidlertid alltid en vanskelig prosedyre for blinde å forstå. Men nå er det en måte for blinde å bruke kameraet riktig på. En ny teknologi gjør det mulig å projisere bildet tatt av enheten direkte på netthinnen, og dermed gjøre det mulig for synshemmede Myopi eller astigmatisme Kan fortsatt ta kvalitetsbilder som alle andre.

Det første settet vil snart være på markedet, resultatet av et joint venture mellom Sony og den japanske oppstarten QT Laser. Den består av Sonys DSC-HX99 kompaktkamera og QD lasers Retissa Neoviewer. dette»En søker Hvem bruker Laser retinal projeksjonsteknologi, i stand til å vise et fargebilde med en definisjon på 720p. Det inneholder prosjekt direkte På netthinnen Bildet må fanges slik at det kan fotograferes eller filmes på riktig måte. Takket være dette verktøyet er det mulig å utføre en rask autofokus og ta bilder av god kvalitet som en seende person. Faktisk lar denne løsningen synshemmede fotografere alt rundt seg relativt tydelig.

Laser Retinal Projection er en helt ny teknologi, spesialiteten til japansk oppstart QD Laser. I tillegg til å bruke et kamera, tilbyr denne teknologien en ny måte å se landskap og ansikter på, lese veiskilt og gjennom netthinneprojeksjon.

Ifølge QD Laser er dette systemet egnet for personer med ulike øyesykdommer Myopi eller astigmatisme, kan de se et relativt klart bilde. Vær imidlertid forsiktig, ikke alle med en synshemming, spesielt de mest funksjonshemmede, kan ha nytte av det på samme måte.

Du må betale rundt $600 for å få tak i dette settet, som skal distribueres eksklusivt i USA neste sommer (i begrensede mengder). for det Dagbok til en geekjeg ersier produsenten «Hun bærer mesteparten av utgiftene på sin bekostning for å støtte det blinde samfunnet».