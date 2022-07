Dette viruset infiserer allerede tre millioner smarttelefoner!

Google, som allerede hadde blitt advart flere måneder i forveien om tilstedeværelsen av virus i applikasjonene, fjernet bare åtte infiserte applikasjoner. De har samlet mer enn tre millioner nedlastinger, noe som betyr at mange Android-smarttelefoner er infisert med denne skadelige programvaren.

Selv om Google styrker sikkerheten SpillbutikkHackere klarer fortsatt å publisere applikasjoner Eske. Dette er hva den fant Evina. Slik har dette selskapet, som spesialiserer seg på cybersikkerhet, identifisert Skadevare Autolicos i minst åtte Android-apper. Det høres ikke så mye ut, men det representerer omtrent tre millioner nedlastinger, og teller Smarttelefoner Smittet!

For å finne ut om smarttelefonen din er infisert, viser Evina åtte apper infisert med dette viruset: Vlog Star Video Editor; Kreativ 3D Launcher ; Wow skjønnhet kamera; Tastatur GIF-emoji; FreeGlow-kamera; Coco kamera; morsomt kamera; Razer tastatur og tema. Hvis du har installert disse appene, bør du umiddelbart Avinstaller demSå unngå detAnti virus For å fjerne alle spor av skadelig programvare.

Skadelig programvare leser SMS-en din

På Google-siden fjernet vi umiddelbart åtte apper, og ingen kan installere dem lenger. Det som er verre er at den samme eksperten allerede hadde advart Google om tilstedeværelsen av skadelig programvare i 2021, så appene må kanskje vente på en ny advarsel for å bli fjernet.

Når det gjelder skadelig programvare, hva gjør den? Først installeres den i bakgrunnen, og den kan starte adresser Nettsted EN Navigator langt borte. Dette gjør det nesten usynlig for brukeren og lar ham starte infiserte lenker. Under installasjonen vil alle de åtte appene også be om tillatelseFå tilgang til SMS-meldinger Når du installerer på en smarttelefon. Dette tillot malware tilgang tekstmelding Noen mennesker…

