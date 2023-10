Deutsche Bank har blitt satt under overvåking over kaoset i Postbank-filialen

BaFin kunngjorde mandag at den ledende tyske banken Deutsche Bank har blitt satt under tilsyn av en spesiell representant for finansvakthunden BaFin mens den jobber med å løse rotet knyttet til sammenslåingen av bankkontoene til Postbank-datterselskapet.

Denne spesielle representanten måSørg for at organisasjonen fjerner restriksjoner på kundeservice raskt og fullstendig ved Postbank og DSL Bank-filialer«, ifølge en pressemelding fra BaFin.

Tusenvis av klager har blitt fremsatt mot Postbank og dets morselskap Deutsche Bank siden en sammenslåing av deres IT-systemer førte til forsinkelser og sperrede kontoer for kunder.

Etter å ha advart bankgiganten allerede i begynnelsen av måneden, har Bafin instruert sin representant om å sikre at «Kundebestillinger behandles innen rimelig tid, og kundeordrer som ennå ikke er behandlet behandles umiddelbart«.

Han må rapportere om fremgangen.

Prosessen med å overføre Postbank-kontoer har blitt lansert i flere stadier siden begynnelsen av 2023. Overføringen av Postbank-kontoer til IT-systemet til Deutsche Bank, morselskapet i femten år, har vist seg å være en faraonisk sak som ikke mindre enn 15 milliarder oppføringer vil bli behandlet for 12 millioner kunder.

Tusenvis av kunder til Postbank, et tidligere datterselskap av det tyske postkontoret, klaget over at de ikke fikk tilgang til kontoene sine, at de ble blokkert eller at direkte debiteringer ikke ble innfridd. Kundeservice var vanskelig å nå eller kunne ikke løse problemer.

Deutsche Bank-president Christian Sewing sa i september at gruppen ville trenge resten av året for å gjøre opp for alle forsinkelsene.