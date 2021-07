DG Hydrocarbons Revisjoner Godkjenningsprosesser for oljefelt, kutter papirarbeid, Energy News, ET EnergyWorld

I en revisjon gjorde DGH det lettere for selskaper å utforske og produsere landets olje og gass ved å redusere kravene til lovpålagte godkjennelser for kontraktforlengelser, aksjesalg og årsregnskap, samtidig som det ble tillatt selvsertifisering og hensynsfull godkjenning for resten.

Generaldirektoratet for hydrokarboner (DGH), den tekniske armen til regjeringen som fører tilsyn med oppstrøms olje- og gassproduksjon, sa at prosedyrer og prosesser for olje- og gassblokker tildelt i henhold til ni NELP-bud og pre-NELP-blokker blir gitt strømlinjeformet og konsolidert.

Mens det statseide Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) og Oil India Ltd (OIL) produserer to tredjedeler av Indias olje og gass fra blokker eller områder tildelt dem på betegnelsesbasis, kommer den gjenværende produksjonen fra pre-NELP og NELP blokkerer.

Blokkene før NELP inkluderer gassfeltene Panna / Mukta og Taoil i Vestsjøen og Ravva-feltet i KG-bassenget.

Men de største olje- og gassfunnene utenfor perkoleringsrommet har skjedd i blokkene som ble tildelt under NELP siden 2000. Disse offshore Reliance Industries Ltd.s østlige funn inkluderer KG-D6 og NEC-25. ONGC har også viktige funn i NELP-blokker.

“Enkel å drive forretning er et av regjeringens viktigste satsingsområder innen leting og produksjon (E&P) med sikte på å øke investeringene og produksjonen. Effektivisering og standardisering av prosedyrer og prosesser gjør systemet gjennomsiktig og effektivt,” sa DGH-ordren datert. 12. juli.

DGH gjennomgikk en gjennomgang av de forskjellige godkjenningsprosessene og innlevering av dokumenter under Production Sharing Contracts (PSC) for NELP- og pre-NELP-grupper.

Hele 37 prosesser og prosedyrer ble pålagt å bli fulgt av et selskap som leter etter olje og gass i en blokk tildelt under NELP- eller pre-NELP-runder. Dette er nå redusert til bare 18.

Selvsertifisering ble tillatt i to, inkludert å erklære et funn som kommersielt levedyktig, samt kravet om å sende inn kvartalsrapporter, forsikring, kompensasjon og bankgarantier.

DGH sa at ingen godkjenning ville være nødvendig for noen av disse operasjonene.

DGH har gitt tillatelse til godkjent utløp av 30 dagers innlevering eller revisjon av de selvsertifiserte dokumentene i det årlige arbeidsprogrammet og feltvurdering og utviklingsplan.

Forhåndsgodkjenning fra Blokktilsynskomiteen, DGH eller Oljedepartementet vil bare være nødvendig i tilfeller der en kontraktforlengelse eller letefase er gitt eller entreprenøren har solgt eller forlatt blokken.

Regnskapsuttalelsen ved årsskiftet, planen for nedleggelse og kostnadene for det uferdige arbeidsprogrammet vil også trenge forhåndsgodkjenning.

“Så de 37 tidligere kontraktoverholdelsesoperasjonene er nå dekket av de 18 kontraktoverholdelsesoperasjonene gjennom konsolidering eller innlemmelse i andre operasjoner,” sa DGH.

Videre vil alle dokumenter sendes online i henhold til de gitte malene.

India migrerte i 2016 til et lisensieringssystem for åpne rom der selskaper kan velge området de vil utforske i stedet for å være begrenset av regjeringen. Det nye systemet gir mye lettere overholdelse, men eldre kontrakter har fortsatt en betydelig overholdelsesbyrde.

NELPs overholdelseskrav har også ført til kontroverser som kostnadskrav i gullbelegg og en overvurdering av reserver i KG-D6.

Nå er prosessene forenklet.

“For å gjøre det lettere å gjøre forretninger, har prosesser blitt ytterligere strømlinjeformet og begrenset til prosesser der dokumenter aksepteres på et selvsertifiserende grunnlag og ingen godkjenning er nødvendig. Prosesser der godkjenning anses å ha en 30-dagers utløpsdato Innlevering av selvsertifiserende dokumenter – 3; operasjoner som krever godkjenning i henhold til regler eller kontrakter – 6 “.