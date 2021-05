DGS bygger karbonfangst, sjøvannsfunksjoner

Maritimt personale

OSLO, Norge – DGS har signert et memorandum of Understanding med Horizont Energy, en norsk karbonlagringsekspert, for å utvikle nye karbonfangst- og lagringsteknologier (CCS).

De planlegger å utvikle mekanismer for å identifisere og klassifisere CO 2 Lagringsreservoarer og 4D-overvåkingsteknologi for CO-overvåking 2 Injeksjon.

Innledningsvis vil forskningen fokusere på Horizonters areal på norsk sokkel.

Samarbeidet vil bruke installerte og voksende avbildnings- og overvåkningsteknologier som 4D seismikk, distribuert lydfølsomhet og P-kabelteknologi når selskaper søker å overvåke og overvåke CCS-magasiner utenfor Norge.

De kan bruke aktive og passive geofysiske metoder, inkludert seismisk prosessering, designet for optimal vertikal og horisontal oppløsning på reservoarnivå og ved høye belastninger.

I en egen utvikling, DGS-Nopec Geophysical Co. Ervervet 4C offshore basert Loloftop i Øst-England.

4C Offshore er et markedsinformasjons- og konsulentselskap som spesialiserer seg på forskning, data og analyse av havvindindustrien. Den inneholder informasjon om mer enn 2000 sjøvannsprosjekter.

Ved hjelp av sin digitale plattform gir selskapet innsikt i utvikling og drift av marine vindparker til utviklere, operatører, kapitalforvaltere, utstyrsleverandører og byggefirmaer.

05/12/2021