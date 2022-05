DH følger Mademoiselle Luna, en kirurg med brystkreft, til kirurgen hennes: «Jeg var aldri redd for å dø» (video)

Som en del av Télévie ble DJ Mademoiselle Luna, som ble diagnostisert med brystkreft, fulgt av DH til sin kirurg. Denne avgjørelsen må tas: Total oppsigelse? «Det folk ikke vet når de ser på deg er at det er merket i pannen min: hun har kreft.»

Dolphin, Madamoiselle eller jeg kunne si Mami Luna, men nei, det er senere (ler) !» Seksten cellegiftøkter, til tross for tre negative brystkreftformer OgEn intim aktivitet, verten erter allerede og vil smile i alle situasjoner. Han har fulgt TV i mange år som programleder på Radiokontakt og står i sentrum for denne 2022-utgaven, som avslutningen sendes lørdag kveld på RTL-TVi. «Ja det er sant, jeg er et tema for TV, men ærlig talt, jeg ser det ikke slik, Stoler på oss (se video på dh.be). Ambassadør for foreningen er Think Pink. Jeg er så glad for å være en talsperson, denne positive energien for folk, det er vanskelig å se de negative tingene som skjer med meg. Jeg utsetter meg selv for en orkan som er bra for meg og hjelper meg å gjøre tingene ved siden av. Etter kunngjøringen om sykdommen, da jeg aldri var redd for å dø, var det som skremte meg mest at livet mitt ville ta slutt så snart disse behandlingene ble annonsert og jeg måtte ta en pause … det var utenkelig for meg.«

Den 47 år gamle DJ-en lurte på om alt ville være mulig som før. «Jeg har hatt det og levd med vitnesbyrd fra venner som har de samme egenskapene som meg, selv på grensen til overarbeid. Det bærer med meg, spesielt siden jeg har mange utrolige bevis for å si: «Takk for det du gjorde.» For ikke å snakke om støttemeldingene fra de som ikke kjenner meg : «Men hvilket mot!» Det krevde faktisk aldri mot. Ikke et øyeblikk. Det kom slik. Jeg er i alle fall utrolig heldig som har denne holdningen at jeg alltid vil returnere alt positivt.»

Som i dag, når du konsulterer din kosmetiske kirurg.

(…)