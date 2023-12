DH svarer på spørsmålene dine: Bør du rengjøre bilen om vinteren?

Vinteren er ikke den beste tiden å holde bilen ren. Lave temperaturer, veisalt, gjørme, skitt, ingenting redder bilen vår. Heldigvis er det noen tips du enkelt kan implementere for å rengjøre bilen din på best mulig måte i løpet av denne sesongen. Benoît Douchet, direktør for det mobile skjønnhetssenteret Cocoon Car, kan sakene sine godt. Han er en gründer i hjertet og startet sin rengjørings- og skjønnhetsvirksomhet for over tjue år siden. Han gir oss sine beste råd om den beste måten å vedlikeholde bilen din på.

Når bør du rengjøre bilen din?

Ideelt sett bør du vurdere å planlegge å rengjøre utsiden annenhver uke. Hovedsakelig for å fjerne salt. Du bør vite at dette produktet er veldig alkalisk. Til syvende og sist risikerer den å angripe alle de små kromelementene i bilen samt metalldeler som bremseskiver eller felger. Det er også viktig å planlegge innvendig rengjøring en gang i måneden. «Vi tilbringer mye tid i bilen vår, som ikke er trygg for bakterier og mikrober.«, forklarer Benoit Douche. Rengjøringsverktøy som knapper, plast og skjermer gjør det enkelt å fjerne. Husk også å rengjøre innvendige vinduer med et passende produkt.»Jo skitnere vinduene er, jo mer tåke er det. Noe som øker mangelen på syn«, han legger til.

Vær oppmerksom på temperaturene

«Forby å rengjøre bilen utendørs hvis temperaturen er under tre grader. sier forretningsmannen. «Vann på gulvet kan fryse og bli en veritabel skøytebane for brukeren. I tillegg kan tetninger på dører fryse og rive når de åpnes. Derfor er det bedre å velge innendørs rengjøring hvis temperaturene holder seg lave. Over tre nivåer kan du velge å rengjøre huset hvis du har mulighet.

Grunnleggende utstyr

«Med en enkel bøtte med lunkent vann og riktig mikrofiber og sammensatt såpe kan du faktisk få et godt resultat.»«, forklarer Benoit Douche. Har du høytrykkspyler, enda bedre. Vær imidlertid forsiktig så du ikke kommer for nær flyet, ellers risikerer du å skade malingen. Et trykk på 100 bar er mer enn nok. «Et lite tips, hvis du har en løvblåser, bruk den til å tørke ut bilen din«, beklager sjefen. Til slutt er den beste løsningen å ha en profesjonell kroppssåpe, en for kantene, en spesiell vindusvasker og en mikrofiber som passer til kjøretøyene.»Vi unngår spesielt kjøkkensvamper med oppskrapte sider, fordi vi faktisk har sett kunder bruke dem og deretter komme til oss med et helt oppskrapt kjøretøy.– Å utstyre seg med gode produkter er fortsatt en viss kostnad, men det kan lønne seg i det lange løp, sier Benoit.

Hva med elbiler da?

«Ordtaket om at elbiler ikke liker vann er en myte «, sier forretningsmannen umiddelbart. Han legger imidlertid til at spesiell oppmerksomhet bør rettes mot ladetilgangen. Det er viktig å rengjøre dem ofte slik at det ikke samler seg skitt eller gjørme som kan føre til at ladeporten fryser og blokkerer.»Vær forsiktig så du ikke retter vannstrålen direkte mot ladeområdene.«, presiserer han.

Ulike priser

Den billigste vil alltid være «selvlaget», det vil si å gjøre det selv. Du trenger bare å beregne kjøpsverdien av produktene, rundt 30 euro avhengig av det valgte området. Når det gjelder selvvasken, varierer prisene fra 4 til 8 euro, avhengig av tiden som kreves for ekstern rengjøring. Når det gjelder den klassiske automatiske bilvasken eller manuell bilvask, varierer prisene fra 10 til 20 euro avhengig av det valgte programmet, og dette er alltid kun for utvendig rengjøring. For profesjonell innvendig og utvendig rengjøring, for eksempel ved «Cocoon Car» i Nivelles, er kostnaden for en bybil 50 euro eks mva. Til slutt til regissøren Å rengjøre bilen selv gir deg trening! I tillegg er det å være bra for helsen også bra for moralen. Du vil føle deg bedre når du reiser i en ren bil!

Nå vet du hva du skal gjøre denne helgen…