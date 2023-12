DH svarer på spørsmålene dine: Hvordan noen få aluminiumsplater kan spare deg for nesten 200 euro i året

Vi vet at noen husholdningsapparater bruker mer strøm enn andre. Vi prøver også så mye som mulig å begrense bruken når det ikke er nødvendig. Noen apparater må imidlertid være permanent tilkoblet, for eksempel kjøleskap Frysere. Dessverre er disse tilfeldigvis fulle frossenSom har kunsten å øke regningen igjen i slutten av måneden. Faktisk vil det fungere som et isolerende lag mellom maten og kjølesystemet, ved å feste seg til veggene.

I gjennomsnitt bruker en fryseboks med en kapasitet på 166 liter og energimerke F 261 kWh strøm på årsbasis, noe som tilsvarer en regning på 146 euro. Dette energiforbruket ville imidlertid øke med 10 % dersom det ble dannet et islag som bare var 2 mm tykt. Dette representerer derfor et gjennomsnittlig tap på 175 euro årlig…et tall som forventes å øke ettersom tykkelsen på frosten øker.

Jeg må si at fryseren ikke er det hyggeligste apparatet å rengjøre, spesielt når isen allerede har lagt seg… så vi pleier å utsette denne oppgaven til neste dag. Men visste du at det finnes et enkelt triks for å redusere utseendet deres? Faktisk er det nok å bruke aluminium.

For å gjøre dette, tøm og rengjør kjøleskapet helt. Kutt deretter av Aluminiumsplater Til riktig størrelse og plasser den på alle veggene, pass på at du ikke glemmer noen av dem. Du kan da legge all maten tilbake, og frosten vil ikke reise seg med det første. Det er klart, etter en stund er det mulig å se isen dukke opp igjen, noe som ganske enkelt betyr at det er på tide å gjenta prosessen og bytte aluminiumsfolie.

Vær også oppmerksom på at aluminium kan være nyttig på mange andre områder. Så du kan få sølvbestikket ditt til å skinne ved å sette noen av dem i oppvaskmaskinen. Du kan også bli kvitt statisk elektrisitet i vaskemaskinen din!