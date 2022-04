Diablo Immortal: Blizzard setter ny dato, utgivelsesdato avslørt? | Xbox One

Diablo Immortal, som først dukket opp på Blizzcon 2018, var en stor skuffelse da den ble levert. Fire år senere er Activision-Blizzard i ferd med å gå inn på mobilspillarenaen. En tweet fra spillets offisielle konto gir oss en avtale denne mandagen 25. april.

Vil en utgivelsesdato bli annonsert snart?

Det virkelige spørsmålet er hvorfor? Selv om det virker ubestridelig at bilder av spillet vil bli vist, er det vanskelig å tro at studioet beholder denne kommunikasjonen for å gi en kortfattet visuell oversikt.

Heldigvis ser henvendelsene ut til å ha blitt utført av Jason Shrier. Den kjente amerikanske journalisten fra Bloomberg-siden grep raskt inn for å gi oss litt mer informasjon om saken.

Med studioets tweet nevner vår medarbeider at denne presentasjonen skulle tillate Diablo Immortal å vite utgivelsesdatoen, og sa at et nytt Warcraft-spill vil bli annonsert i løpet av de kommende ukene.

Blizzards første mobilspill, Diablo Immortal, vil endelig motta en utgivelsesdato mandag morgen (mens Activision Blizzards kvartalsvise resultatoppgjør). Blizzard sa også at de vil kunngjøre minst ett av Warcraft-mobilspillene i løpet av de neste ukene. https://t.co/9HXCMdrYzP -Jason Schreier (@jasonschreier) 22. april 2022

Blizzards første mobilspill, Diablo Immortal, vil endelig kunngjøre sin utgivelsesdato mandag morgen (sammen med Activision Blizzards kvartalsresultater). Blizzard sa også at de vil kunngjøre minst ett av Warcraft-mobilspillene i løpet av de kommende ukene.

Selv om det ikke er noe offisielt ennå, har Schreier ofte markert seg innen personlig informasjon, og kunngjøringen av en utgivelsesdato ville være veldig logisk.

Denne presentasjonen vil følges direkte på kanalen Web lys Denne mandagen 25. april kl. 13.15 fransk tid, fra forlaget.