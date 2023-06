Diablo IV har fått en rekordstart

Diablo IV, spillet fra Blizzard Entertainment, opplever en enorm suksess med rekordsalg og en omsetning som allerede passerer 666 millioner dollar.

Knapt utgitt, den nye delen av Blizzard-serien er allerede en suksess. Diablo IV satte ny Blizzard-salgsrekord i utgivelsesuken, og samlet inn 666 millioner dollar, mer enn den samlede inntekten til alle skrekkfilmer som ble utgitt på kino i år. En suksess som forklares med forventningene til spillerne om lanseringen av denne etterlengtede tittelen.

«På vegne av Blizzard vil vi takke de millioner av spillere rundt om i verden som dykker ned i Diablo IV»sa Mike Ybarra, president for Blizzard Entertainment. «Diablo IV er resultatet av våre utrolige team som jobber sammen for å skape og støtte spill som definerer sjangeren, bygger legendariske verdener og inspirerer minner som vil leve for alltid. Vi er ydmyke over tilbakemeldingene, veldig stolte av laget, og er forpliktet til å lytte til spillerne våre og sørge for at Diablo fortsetter å overgå forventningene deres i årene som kommer.»

Diablo IV toppet også rangeringen av de mest spilte spillene på streamingplattformen Twitch. Det var nummer én-spillet med 1,34 millioner videotimer streamet og 66 millioner videotimer sett den første uken etter utgivelsen.

Og suksessen er ikke klar til å stoppe ettersom Blizzard planlegger å tilby utvidelser og nytt innhold med jevne mellomrom.

