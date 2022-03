Diane Krooker sier om sin upassende opptreden for filmen Troy: «Jeg så Weinstein i denne verden fra introduksjonen min»

Utgitt i 2004, er den en av de største storfilmene innen moderne kino. Troy. 5-stjerners rollebesetning inkludert Brad Pitt, Orlando Bloom, Sean Bean og Diane Krooker. Skuespillerne kan ha hilst regissøren for å ha funnet en slik gruppe, men etter å ha hørt skuespillerinnens tilståelse hadde denne mannen fullstendig upassende oppførsel.

Diane Krueger, som kommer fra modellverdenen, hadde allerede møtt menn som misbrukte situasjonen deres, omtrent som å spille for en film. Troy. «Jeg husker jeg prøvde filmen «Troy» og måtte gå til lederen av studioet i kostyme. Hun begynner før hun samtykker, Jeg følte meg som et stykke kjøtt, folk så meg opp og ned og sa: «Hvorfor synes du du skal spille denne rollen?»

Den tysk-amerikanske skuespillerinnen ønsket imidlertid ikke å oppgi navnet på den fungerende regissøren. Hun fremkaller deretter et upassende øyeblikk: «Jeg ble satt i slike upassende og ubehagelige situasjoner.»

Skuespillerinnen trodde det var en vanlig ting blant rollebesetningen og regissørene. «Jeg falt for Weinstein i denne verden fra begynnelsen. Da jeg begynte, føltes det sånn. Hollywood var sånn. Jeg kom fra modellering, tro meg, og de gjør det også.

Diane Krueger snakket deretter om nok et misforstått eventyr for den berømte regissøren Quentin Tarantinos opptreden.Uhyggelige basterds. Ifølge skuespilleren nektet Tarantino å møte skuespillerinnen han så i filmen han ikke likte. Hun betalte for sin egen billett for å reise til Tyskland for å opptre.

«Jeg fikk en sjanse fordi det ikke var noen å prøvespille for,» bemerker han før han viser sin besluttsomhet. «Så jeg måtte gå gjennom alle disse trinnene som slo meg fra føttene mine, men jeg sa: «Vet du hva, knulle ham. Jeg skal gjøre det, jeg skal bevise for ham at jeg kan gjøre det.