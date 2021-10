Didier Deschamps ble irritert over FIFA -avgjørelsen

Blues -treneren godtok ikke den siste avgjørelsen tatt av Det internasjonale fotballforbundet innenfor rammen av verdensmesterskapet i 2022 i Qatar. Rapportert av RMC -spill, Didier Deschamps FIFAs siste forslag anses som feil, ettersom det gjelder en endring i kalenderen.

Spillerne er en uke før kamp

Faktisk, Team Sa l’UEFA Bare en uke før VM kunngjorde EU at spillere ville være tilgjengelige for landslag. Nærmere bestemt vil de nasjonale valgene ikke ekskludere spillere før 14. november 2022. Denne avgjørelsen fra Det internasjonale fotballforbundet gir ulike nasjonale ligaer en mulighet til å planlegge mesterskap frem til 13. november 2022.

Blues -ansatte godtok ikke denne avgjørelsen

Alternativet er allerede brukt av noen ligaer, for eksempel Ligue1. Didier Deschamps Samt at alle ansatte i Blues har uttrykt sin irritasjon etter denne situasjonen. For dem ville det være vanskelig å endre datoene for denne kalenderen foreslått av FIFA. Foreløpig fortsetter det franske laget for å kvalifisere seg til VM 2022. Hvis de vinner det planlagte møtet med Kasakhstan om en måned, kan Blues vinne billetter til Qatar.