Didier Deschamps snakker om Paul Pogba foran Euro 2020

Paul Pogba a All actionprestasjon for Frankrike Denne uken slo de Bulgaria i EM 2020-turneringen.

Bogbas opptreden ble hyllet av fransk presse Frankrike fotball Hyllet hans ‘ekstraordinære tekniske kvalitet’.

Manager Didier Deschamps fulgte ham opp med to defensive midtbanespillere i en angripende rolle, noe som ga ham ekstra kreativ frihet mens han ba ham presse høyden uten ballen.

Descombs roser Pok ா mon (Foto av Aurelian Munier / Getty Images)

Når han snakket etter kampen, sa Teshchamps Futmercado: “Paul er en veldig viktig spiller på banen og i ledelse. Han vet hva jeg forventer av ham, og han kan gjøre hva som helst med oss.

“Han har denne evnen til å forsvare seg, passere og planlegge. Han har litt mer frihet i systemet vi bruker til disse to kampene. Men han hadde en veldig behersket rolle i verdenscupen, men han likte det også. Vi trenger ham og alle spillerne på best mulig måte. “

Å skinne Pok போட்போட mon konkurranse

Deschamps så hva Boca gjorde for United i den angripende rollen forrige sesong.

ESPN Det ble nylig rapportert at Descombs vurderer en taktisk endring for å spille som Pokemon for Frankrike.

Da både Corinthian Tolisso og Nokolo Conte spilte en defensiv rolle, så vi mot Bulgaria, Pokpa foran dem.

Hvis han får fortsette i denne rollen i Euro 2020, vil Pokmon og Frankrike bli underholdt å se på. United-midtbanespilleren er en tøff spiller å stoppe når han er i full flyt, og blir kvitt noen forsvarsoppgaver.

Da Bruno Fernandez spilte en nøkkelrolle for United, spilte ikke Bogba i samme posisjon, utelatt forrige sesong, og det fungerte bra.

I Europa League-finalen spilte United en defensiv rolle som trakk ham tilbake, og mistet noe av innvirkningen han kunne ha gjort som et resultat av Pokmon.

Fremtiden til Pokmon er fortsatt i tvil (Foto av Aurelian Munier / Getty Images)

Fremtiden til Pokmon er fortsatt i tvil ESPN United ønsker å fornye kontraktsforhandlinger med ham, men han er bekymret for at han vil kjøre kontrakten frem til 2022.

En av de største klubbene på et sterkt Euro 2020-kontinent kan være United, prøv og motivere med en enorm innsats. Hvis dette er Pokmons plan, setter Deschamps taktikk ham rett til å vise frem talentet hans i sommer.