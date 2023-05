Didier Eribon: «Alderdom er utenkelig»

I følge filosofen er denne ekskluderingen av alderdom en refleksjon av en viss sinnstilstand: «Jeg erFilosofi er alltid skrevet fra de sunnes synspunkt. Dens konsepter om opprør eller ulydighet, for eksempel, rommer ikke eldre. Eldste bør få større plass i filosofisk tenkning«.

Tid og rom forsvinner på et sykehjem. Hvordan leve hvis disse grunnleggende dimensjonene ved menneskelig eksistens blir ødelagt? «Når du ikke kan bevege deg fra sengen, krymper plassen til ingenting. Hva skal man tenke i denne situasjonen? Hvordan planlegge for fremtiden? Tiden avskaffes og den blir utilgjengelig. Å definere menneskelig eksistens blir dermed stadig mer redusert. I dette tilfellet var alt stengt for min mor«.

Aldring er noe man ikke kan forestille seg.

Didier Eribon, filosof

Problemet er at aldring ikke er et reelt problem i livene våre. «Når du er tjue, tenker du ikke på alderdom. Når det gjelder alderdom, ønsker vi ikke å vise interesse for det. Og når du når en høy alder, kan du ikke tenke på det. Aldring er noe man ikke kan forestille seg.«

Årsaken, ifølge ham, Vi må strebe»Ikke for å si at dette spørsmålet må løses, men for å si at det er en viktig samfunnssak for politiske ledere, fagforeninger og foreninger.«