Dieppecker vant ikke statstittelkampen i Midlands-Nordøst-Norge, 9-10 News, Sports, Jobs

Med en plass i statsmesterskapet Norway-Little League, mottok de norske 9- og 10 år gamle All-Stars en fantastisk pitch-prestasjon fra London Debaker-en hit. Norge slo Midland-Nordøst 1-0 i den første kampen av to semifinaler på statsturneringen tirsdag på Marion Park i Norge.

Norge møter Greater Bay of City Little League i dagens statlige mesterskapskamp. Greater Bay slo South Bordeaux 7-2 i semifinalen på Marion Park tirsdag kveld.

Debaker likte sju fordi han aldri summer og ville komme i slag, og viste en eksepsjonell balanse for en 10-åring. I midten av halvdelen av den siste omgangen slo DeBacker de to første batsmen med baner og gjorde deretter en feil da han satte en punt, som lastet basene.

“London Debaker er en veldig kul og stille gutt” Det sa hovedtrener i Norge, Scott Stergen. “Bare en gang denne sesongen har han slitt med å kontrollere følelsene sine. Han er alltid rolig. Han kan ha tenkt på å fiske eller spise mens han var på scenen når nettstedene var lastet uten å være utenfor. Han er den eneste på laget vårt som har håndtert denne situasjonen.”

Debakar kom ut og så på de neste to slagene. Med to outs fløy Madden Shepherdson til venstre felt og Trenton Halvas presset ballen inn i hansken for å sikre Norges seier.

“Teamet vårt kom ut og ga oss alt vi hadde i dag. Jeg er stolt over innsatsen deres.” Nordøst -hovedtrener Nova Sheppardson sa. “Det er en flott baseballkamp. Jeg må levere den til Norge. De planla å slå oss.”

Sololøpet av spillet spilt av Norge i første halvdel av åpningsspillet. Med en ute nådde Tyler Sterhagen feilen til Midland -høyrevelder Wyatt Coss.

Etter pasningsballen, etter å ha stoppet Sternhagen i andre etasje, fant Norges første paceman Colton Lord et gap mellom Midland shortstop og den andre pacemannen. Norge klarte bare ett løp for å gå videre til det statlige mesterskapet som var planlagt til 16:00 i dag på Marion Park.

“Det er utrolig at det tidlige spillet vi klarte endte annerledes.” Trener Sterngen sa. “Colton (Lord) slår ballen hardt og finner et hull i forsvaret når det er løpere i kjelleren.”

Det norske publikummet, som var høyt og stolt under dette løpet, var så høyt som mulig igjen tirsdag ettermiddag. Stolte foreldre, besteforeldre og støttespillere.

“Vi tok en kraftplan for å gå til det statlige mesterskapskampen, og jeg vet ikke hva jeg skal si om det.” Trener Sterngen sa.

Midland har to separate små ligaer i sitt område. Trener Shepherdson sa at han hadde valgt 13 spillere fra Nordøst -listen, inkludert 17 spillere.

Norge 1 0 0 0 0 0 – 1/3/1

N. Øst 0 0 0 0 0 0 – 0/0/1