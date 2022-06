Diesel gir over 2 euro per liter

Maksimalprisen for diesel er tilbake over €2 på tirsdag, kunngjorde FPS Economy.

Generaldirektoratet for energi for FPS Økonomi sa mandag at maksprisen per liter diesel B7 igjen vil krysse 2 euro-baren på tirsdag ved pumpen, og sette seg på 2.048 euro etter en økning på 7,1 cent.







Drivstoffprisene avhenger av svingningene i prisene på petroleumsprodukter i verdensmarkedene. De ble presset av den russiske invasjonen av Ukraina, blant annet. I midten av mars nådde dieselprisen en topp på €2,286 per liter.

Endring i maksimalpris på petroleumsprodukter

Diesel B7 (VED PUMPEN) EUR / L 2,0480 (+0,071)

Diesel B10 (VED PUMPEN) EUR / L 2,0190 (+0,068)

DIESEL XTL (VED PUMPEN) EUR / L 3,7050 (+0,135)

Diesel gassolje (oppvarmingsapplikasjon)

Diesel (under 2000 liter) EUR / L 1,3211 (+0,0065)

Diesel (fra 2000 liter) € / liter 1,2892 (+0,0065)

Dieselolje (bruk til landbruket):

Dieselolje (Landbruk) (<2000L) EUR/L 1,2983 (+0,0066)

Dieselolje (landbruk) (fra 2000 liter) € / liter 1,2664 (+0,0065)

Diesel gassolje (I&C-applikasjon)

Dieselolje (syntetisk og kommersiell) (ved pumpe) € 1,4270 / liter (+0,007)

Dieselolje (syntetisk og kommersiell) (mindre enn 2000 liter) € 1,3260 / liter (+0,0066)

Diesel gassolje (syntetisk og markedsmessig) (fra 2000 liter) € / liter 1,2941 (+0,0066)

diesel oppvarming

Oppvarming Diesel 50S (ved pumpe) EUR / L 1,4040 (+0,006)

Dieselvarme 50 sekunder (under 2000 liter) EUR / liter 1,2983 (+0,0063)

Dieselvarme 50 sekunder (fra 2000 liter) € / liter 1,2664 (+0,0062)

Disse prisene (prisene) skyldes svingninger i prisene på petroleumsprodukter og/eller viktige komponenter som er iboende i deres sammensetning (komponenter) i internasjonale markeder.