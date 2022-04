Dieselprisen falt litt, bensinprisen holdt seg stabil

Maksprisen for diesel (B7) ved pumpen blir dermed 1,9290 euro per liter, en nedgang på 0,071 euro.

Maksimalprisen på LPG ved pumpen vil også reduseres med 0,071 euro til 1,0020 per liter.







Diesel til oppvarming vil reduseres med 0,0196 euro enten for bestillinger under 2000 liter, hvor maksprisen vil være 1,1965 euro per liter, eller mer enn 2000 liter, hvor maksprisen vil falle til 1,1646 euro per liter.

Maksimalpriser for oppvarming av diesel 50S vil bli satt til €1,1783 per liter (-€0,0202) for bestillinger under 2000 liter og €1,1464 per liter (-0,0202€) for 2000 liter bestilt.

Bensinprisene holder seg stabile

Maksimumsprisen for bensin 95 RON E10 ved pumpen forblir på 1,8070 euro per liter.

Maksimalprisen for bensin 98 Ron E5 er 1,9080 euro per liter.

Disse prisene er forårsaket av svingninger i prisnoteringene på petroleumsprodukter og/eller viktige komponenter som er iboende i deres sammensetning i internasjonale markeder.