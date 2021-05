Digi utnevner Risbakk til ny finansdirektør

Av Lydia Nathan / The PIC av TMR FILE

DIGI Telecom Sdn Bhd (Digi) utnevnte Otto Risbakk (bilde) Som ny finansdirektør, med virkning fra 1. august 2021.

Digi sa at Risbakk for tiden er finansdirektør i Telenor Danmark og har jobbet med selskapet i 13 år, og tidligere hatt stillingen som Senior Vice President, fusjoner og oppkjøp.

“Før han begynte i Telenor, hadde han flere økonomiske lederstillinger i det store industriselskapet Norsk Hydro, inkludert stillingen som Chief Financial Officer for Automotive Division, og visepresident for International Business Development,” sa Digi i en uttalelse fredag.

Han er norsk statsborger og er utdannet siviløkonom fra University of Fribourg i Sveits.

Digi-sjef Albert Morty sa at han ser frem til å ønske Risbakk velkommen i gruppen og landet.

“Otto er en meget erfaren finansleder med en bevisst historie i Telenor- og telekombransjen,” sa Morty. “Han vil legge til en ny dimensjon til Digi-ledergruppen når han skal lede neste fase av vår reise.”

Digi sa at Risbakk vil lykkes med nåværende finansdirektør Inger Gloersen Folkeson, som kommer tilbake til Norge etter at kontrakten med selskapet utløper.

Folkeson begynte i selskapet i mars 2019 og har vært hos Telenor siden august 2007.

“Falkison har vært en pioner og sterk stipendiat i ledergruppen, og som finansdirektør utnyttet hun Digis fokus på vekst og effektivitet og overvåket viktige økonomiske transformasjonstiltak i sin tid sammen med oss.” Vi i Digi sender henne og hennes familie vår beste ønsker hjemme i Norge “.

Den avgår i slutten av juli 2021.