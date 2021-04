Digital helseoppstart Kry samler inn 300 millioner dollar med en verdivurdering på 2 milliarder dollar

Selskapet er en av flere tekniske oppstartsbedrifter som har dratt nytte av den økende etterspørselen etter digitale helseapper, da begrensninger for koronaviruslåsing gjorde interaksjoner mindre gjennomførbare. Og investorer legger merke til det.

I forrige uke kunngjorde det franske helseforsikringsselskapet Alan at det hadde samlet inn 185 millioner euro (223,5 millioner dollar) til en verdsettelse på 1,4 milliarder euro. I mellomtiden har Babylon Health, en britisk rival til Kry, angivelig utforske en avtale om å bli børsnotert gjennom en fusjon med et spesialiseringsselskap, eller SPAC.

Kry og hans støttespillere satser på at akselerasjonen av helseteknologi det siste året er en “megatrend” som sannsynligvis vil fortsette lenge etter at pandemien er over. Kry sier at det har lagt til rette for mer enn 3 millioner legebesøk siden lanseringen tidlig 2015, med videoavtaler doblet fra år til år i 2020.

“Jeg tror den underliggende mega-trenden med å skifte helsetjenester til digital, som eksisterte lenge før pandemien,” sa Kry-sjef og medstifter Johannes Schildt til CNBC i et intervju tirsdag.

“Mange av de politiske endringene vi har sett i Europa er implementert før pandemien, men dette har åpenbart fått fart på endringen.”

Kry sa at de ville bruke friske kontanter til å utvide sitt geografiske fotavtrykk, legge til psykiske helsetjenester på plattformen, utvide teamet og utforske flere oppkjøp og strategiske partnerskap. JPMorgan fungerte som ledende plasseringsagent, mens Goldman Sachs også var en plasseringsagent for avtalen, sa Kry.