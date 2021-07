Digital India I India overgår EU i FNs Digital Commerce 2021 Survey; Representerer et stort sprang i score fra 2019

India overgår EU i FNs undersøkelse om digital handel 2021; Scorer et stort sprang i score fra 2019 & nbsp | & nbsp Bildekilde: & nbspGetty

hovedpoengene Indias samlede poengsum er høyere enn mange OECD-land, gjennomsnittlig EU-region India scoret 90,32% i FNs Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation for 2021 sammenlignet med 78,49% i 2019 India scoret bedre enn mange OECD-land som Norge, Finland, Storbritannia og EU i gjennomsnitt

India scoret imponerende 90,32% i den siste globale undersøkelsen fra FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavet (UNESCAP) om digital og bærekraftig handel.

Undersøkelsen berømmet Indias bemerkelsesverdige hopp fra 78,49% i 2019 til 90,32% i 2021. Etter å ha vurdert 143 økonomier, fremhevet 2021-undersøkelsen Indias signifikante forbedring i score på alle de fem hovedindikatorene: Transparens: 100% i 2021 (fra 93,33% i 2021) . 2019); Formaliteter: 95,83% i 2021 (fra 87,5% i 2019); Institusjonelle ordninger og samarbeid: 88,89% i 2021 (fra 66,67% i 2019); Papirløs handel: 96,3% i 2021 (fra 81,48% i 2019); Grenseoverskridende papirløs handel: 66,67% i 2021 (fra 55,56% i 2019).

Han bemerket at India er det landet som har best resultat sammenlignet med Sør- og Sørvest-Asia (63,12%) og Asia-Stillehavet (65,85%). Indias samlede poengsum er også funnet å være høyere enn mange OECD-land, inkludert Frankrike, Storbritannia, Canada, Norge, Finland, etc., og den totale poengsummen er høyere enn EUs gjennomsnittspoeng. India oppnådde en poengsum på 100% for Transparency Index og 66% for “Women in Commerce” -komponenten.

Undersøkelsen dekker for øyeblikket 143 økonomier over hele verden, 58 tiltak relatert til Verdens handelsorganisasjons handelslettelsesavtale (TFA), samt nye regionale og globale initiativer om papirløs eller e-handel, som den nylige rammeavtalen om tilrettelegging for transitt handel . Grenseløs handel i Asia og Stillehavet.

UNESCAP Global Survey 2021 om digital og bærekraftig tilrettelegging for handel, som gjennomføres annethvert år, tar sikte på å vurdere fremdriften i reformer av handelslettelser i medlemslandene.

2021-undersøkelsen inkluderer en vurdering av de 58 tilretteleggingene for handel som dekkes av WTOs handelslettelsesavtale. Den fastslår om de tiltak som er gjort for handel har ønsket effekt eller ikke, og hjelper til med å sammenligne land. Et lands høyere poengsum hjelper selskaper i sine investeringsbeslutninger.