Digital tretthet driver opp forventninger og bestillinger for Nor -Shipping 2022 – ShipInsight

Økende vaksinasjonsnivåer, lempelse av internasjonale reisebegrensninger og et ønske om å være fri fra skjermer kombinerer drivstoffforventninger og utstillingsreservasjoner foran Nor-Shipping 2022.

Din Arena for Ocean Solutions, som finner sted 10.-13. januar i Oslo og Lillestrøm, er den første store internasjonale “havrommet” -arrangementet som har blitt arrangert siden starten av pandemien. Dette er spennende, sier arrangørene, med mer enn 80% av tilgjengelig utstillingsplass tildelt og en økende tilstrømning av reservasjoner i siste liten for de gjenværende bodene. Etter 18 måneders usikkerhet tror Nor-Shipping at publikummet er klar til å engasjere, revitalisere og starte industriutviklingen på nytt for å oppnå bærekraftig suksess.

Ansikt til ansikt formel

“For øyeblikket ser det ut til at alle utstillingslokalene vil være fulle, noe som sikrer en utmerket atmosfære og en plattform for å gå inn i vår første Nor-Shipping-vintertur noensinne,” sier Siedsel Norvik, kommersiell direktør i Nor-Shipping. “Mye har endret seg siden begynnelsen av pandemien, og det inkluderer verdien av fysiske forretningsmøter og samhandling.

“Mens kundene våre forteller oss at de har stolt på digital teknologi, er de også tydelige på at de begynner å bli slitne og ivrige etter å komme tilbake til møter ansikt til ansikt; dele kunnskap, eksperimentere med innovasjoner og danne strategiske partnerskap for å hjelpe bedrifter Det er virkelig ingen erstatning for å komme sammen, koble til og lykkes som et fellesskap. ”

bransjestøtte

Store navn som har bekreftet deres eksistens inkluderer Siemens, Høglund, Volvo, Telenor, ABB, Mapei, Yanmar, Vard, Jotun, Kongsberg, DNV, Chevron, Shell, Hyundai, Wartsila, ABS, Sefine, Cemre og Brødrene Dahl, for å nevne en få. få. Blue Economy Hall, som fokuserer på ansvarlig bruk av havressurser og grønne forretningsmuligheter, er fylt med de nylig annonserte store tribunene for NORWEP og NCE Maritime Cleantech.

De nasjonale paviljongene i Storbritannia, Danmark, Sverige, Spania, Finland, Nederland, Tyskland, Japan, Korea, Tyrkia, USA/Canada og Norge er sikret, hvor sistnevnte overstiger volumet i uken etter rekordstore 2019 Nor-Shipping arrangement.

Verden venter

Norvik fortsetter: “Det har ikke vært noen utstillingsvindu for innovasjon, kvalitetsprodukter, tjenester og talent som vi har i våre marine og havnæringer for lenge,” så jeg tror verden vil se frem til Nor-Shipping 2022 med mer interesse og forventning enn noen gang før.

Og selvfølgelig, i tillegg til utstillingen, er det et intenst aktivitetsprogram som fokuserer på temaet vårt om positiv #AKTION i havrommet. Fra paneldebatter til avanserte løsningspresentasjoner, Ocean Leadership Conference, blue talks, business networking, social networking og mer … Det er enormt mye å se frem til. Etter så lang tid borte, ville det være flott for samfunnet å komme sammen, blande seg og planlegge fremtiden sammen. “

Nor-Shipping 2022 vil finne sted på Norges Varemesse-komplekset i Lillestrøm, Norges største utstillings- og konferanseanlegg, og på arenaer over hele Oslo (bare ti minutter unna med tog).