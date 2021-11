Diligence utslettet sin første tirsdagssolnedgang, men overraskende nok ble den ikke blå

NASA har gitt ut et øyeblikksbilde av den første solnedgangen fanget av sin Perspective-rover på Mars. Mens solnedgangene på Mars vanligvis er blå, er det ikke på dette tidspunktet. Hvorfor?

Vanligvis er solnedgangen fotografert på Mars badet i blått lys. Ikke så rød som jorden. Dette er fordi solen har mange bølger av ulik lengde, som kan gi ulike farger. Avhengig av sammensetningen av atmosfæren, kan en bestemt farge dominere den andre.

På Mars lar mikroskopiske partikler i atmosfæren blått lys komme inn mer effektivt enn farger ved andre bølgelengder, forklarer NASA.

“Fargene kommer inn fordi den perfekte mengden støv er det beste lyset for blått lys for å penetrere atmosfæren litt mer effektivt.” Korrekt Mark Lehmann fra University of Texas A&M, College Station, er medlem av Curiosity Rover Mission Science Committee. “Når blått lys er spredt over støv, er det nærmere solens retning enn lys fra andre farger.”

Nedenfor er kilden med videoen av solnedgangen på Mars tatt av Opportunity Rover i 2010.

Flid gir oss et nytt perspektiv

Den første solnedgangen levert av roverens Perseverance on Mars siden februar er ennå ikke blå. NASA forklarer dette fordi det er mindre støv i Mars-atmosfæren, noe som resulterer i en mer matt farge enn gjennomsnittet.

Bildet, utgitt av den amerikanske romfartsorganisasjonen, ble tatt 9. november 2021 ved bruk av Perseverances Mastcam-Z-kamerasystem. NASA sier at kameraet har blitt fargemålt og hvitbalansert for å fjerne gjenstander.

Husk at utholdenhet er NASAs mest ambisiøse Mars-oppdrag til dags dato. Formålet er å søke etter tegn på eldgammelt mikrobielt liv på den røde planeten Samle steinprøver Ta dem så tilbake til jorden for oppdraget.

Fra Mars har roveren allerede tatt titusenvis av øyeblikksbilder. Den amerikanske romfartsorganisasjonen inviterer astronomer til å forstå hvert av disse fotografiene, for å spare tid for mannskapene og forbedre kunnskapen til alle, med et betydelig initiativ.

