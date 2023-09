Dimitri De Conte ble straffet, var ikke Jan Vertonghen? Her er den føderale påtalemyndighetens forklaringer – all fotball

Dimitri De Conte må svare for disiplinærutvalget for hendelsene som fant sted under Genk – Anderlecht. Han gikk ut av banen med dommer Bram van Trissey og Mavs-kaptein Jan Vertonghen.

Etter møtet mellom Genk og Anderlecht ble det bråk. John Vertonghen Forårsaket av det røde kortet til Ponsu Pa, Dimitri de Conte Mavs traff kapteinen. I en pressemelding publisert denne torsdagen lurte Limburg-klubben: Hvorfor risikerte Dimitri de Conte en klarering og ikke Jan Vertonghen, og argumenterte for de to? Statsadvokat Ebe Verhaegen gi sin versjon av fakta. «Vi ringte ikke Vertonghen fordi dommerrapporten viste at han var provosert. Så vidt vi vet sa han ikke noe uakseptabelt. Vi meldte Vertonghen for å finne ut de nøyaktige omstendighetene han gjorde det under. Rapporten var kompatibel. Dommerens rapport.» Dimitri De Conte har blitt tiltalt ikke bare for krangelen i tunnelen, men også for sine kommentarer til kampens dommere. «Det er heller ikke bra. Men vi kan se at han besøkte Vertonghen,» avsluttet han Ebe Verhaegen I Head Ladsday News.