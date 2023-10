Din talepost kan raskt selvdestruere

En ny funksjon som lar deg sende midlertidige talemeldinger blir for tiden testet i betaversjonen av WhatsApp.

Nye funksjoner hoper seg opp på WhatsApp-siden. Den krypterte meldingstjenesten tester et nytt alternativ: muligheten til å sende talemeldinger som mottakeren bare kan lytte til én gang, ifølge amerikanske medier. på kanten.

Denne funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig for et begrenset antall Android- og iOS-brukere som bruker betaversjonen av appen. I detalj vil et nytt «1»-ikon vises når du spiller inn et talememo.

Når aktivert, forhindrer dette alternativet mottakeren fra å eksportere, dele, lagre eller ta opp talememoet. Siden den automatisk slettes etter åpning, kan verken mottaker eller avsender be om den en gang til.

Bilder og videoer er allerede berørt

Dette nye alternativet, som kan brukes i ukene som kommer, gjør det mulig å styrke konfidensialiteten til transaksjoner på Meta-plattformen. EN «Single View»-funksjon Allerede lansert i 2021 for bilder og videoer.

De siste månedene la WhatsApp til nye funksjoner med støtte i september i fjor «baskere», Et system som lar deg koble til nettsteder og mobilapplikasjoner uten passord, men ved hjelp av biometriske data (fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning).

Meta-appen tilbyr deg også å følge meldinger fra personligheter eller medier som Telegram eller Twitter med den nye Channels-funksjonaliteten.