“Rafa, vi sommes à court de mots. Il ny a pas diobstacles for ceux qui n’ont pas de limites. Tu representerer le mileer du tennis mondial”, salué la familial royale espagnole på Twitter.

Sacre de l’Espagnol de 35 ans opptar brutto titre des radios, des tilvivisions et de presse nationale.

“Quand ils you descent que cest umulig, pensez à Rafa”, et sitat fra den quotidian sportif Marca en Une de son-utgaven i London. Sitatet El Pais i Luigi Majorquin har tittelen “plus grand des plus grands”.

The mondu du sport espagnol a gollement salué l’exploit de l’actuel N ° 5 mondial på Twitter.

“Quelle dinguerie”, er sangen til tennisspilleren Paula Badosa, som opptrer 6e Mondiale. La N ° 3 mondiale Garbiñe Muguruza a quant à elle posté a video d’lle, déterminée, à l’interrainement.

“On ne lassera pas de le dire: tu es dune autre planète!”, A star mondiale du badminton Carolina Marin.

Comito olympique espagnol a fait l’loge d ‘”an exemple de dvouement, de travail et de perso virance”, alors que gaucher revenite d’une bless au piyce mois qui avait laissé planer doute sur saii tour .

“Quelle konsentrasjon, quel esprit, quelle griffe, querle rifrence”, hilser mester MotoGP Marc Márquez.

“21 Grands Chelems, den nyeste sammenligningen av ‘l’Hritage’s på dine akkumuleringssjekkdatoer”, kommenterte Ps Gasol.

Côt fotball, Real et l’Atlético de Madrid on galement flicitéle mester.

“Du er den største!”

Rafael Nadal er en av de mest ettertraktede platene av alle Majestys homies, med en veldig lang erfaring med Suisse Roger Federer og Serbe Novak Djokovic.