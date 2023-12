Dine tillit til ChatGPT er langt fra godt bevart

Vi ber om alt fra generativ kunstig intelligens som skaper en varig plass i livene våre. Selv om det betyr potensielt å bite fingrene. Fordi disse verktøyene ikke er der for å vise empati eller respektere dine små hemmeligheter.

I begynnelsen av den generative AI-mani vakte ett tilfelle oppsikt: selvmordet til en belgisk mann, tilsynelatende oppmuntret av chatboten til å «bli med i paradiset» til tross for hans depressive tendenser. Et unntak, uten tvil. Men dette kan også være det første tegnet på en lang rekke svært menneskelige ulykker forårsaket av roboten.

Betroelser som ChatGPT ikke vil glemme

Det er i hvert fall det Mike Wooldridge, professor i kunstig intelligens ved University of Oxford, spår. Vergen. Han mener at det å dele privat informasjon eller ha intime samtaler med en chatbot ville være «ekstremt hensynsløst». » Og dette er på grunn av chatbotens natur.

La oss ikke glemme at ChatGPT og andre sammenlignbare AI-er fungerer ved å lære (om ikke å plyndre) data fra menneskelige kilder. Alt vi legger ut på nettet, tekst, fotografier eller til og med tegninger, blir gjerne konsultert og listet opp av AI som en illustrasjon av hva den kopierer. Inkludert det du selv skriver der.

Alle spørsmålene dine, uttalelsene dine, som kan forråde din tro eller følelsene dine (ikke alltid tillatt) blir registrert og merket i utvekslingene med AI sammen med det den vet om deg. Faktisk som psykologen din, men uten etikk.

Ikke bare er det nesten umulig å gjenopprette dataene dine når de kommer inn i systemet, men du vet ikke hva de skal brukes til. Dette er allerede prinsipielt bekymringsfullt, men hvis du i tillegg betror ham dine faglige problemer, dine bekymringer, dine helseproblemer eller dine meninger, er det litt som å kaste dagboken i havet med et militært GPS-fyrtårn.

«Du bør anta at alt du skriver i ChatGPT vil bli integrert direkte i fremtidige versjoner av ChatGPT. Og hvis du etter refleksjon bestemmer deg for at du har avslørt for mye til ChatGPT, er ikke tilbaketrekking egentlig et alternativ. » Mike Wooldridge

Løgn for å forføre deg bedre

Wooldridge vil starte en serie konferanser om hva AI kan og fremfor alt ikke kan gjøre. Og i motsetning til hva man ved første øyekast kan forestille seg av en maskin, gir ikke dette nødvendigvis objektiv sannhet.

«AI har ingen empati. Hun har ingen sympati. Dette er slett ikke hva teknologien gjør, og enda viktigere, den har aldri opplevd noe. Teknologi er i hovedsak utviklet for å prøve å fortelle deg hva du vil høre; det er bokstavelig talt alt det gjør. » Mike Wooldridge

Vi er hinsides faktafeil, mens ChatGPT fortsatt lager mange. Ifølge den britiske forskeren vil AI ikke nøle med å lyve for deg noen ganger. La oss ikke glemme at dette er et verktøy som vi selger til deg. Du må like det.