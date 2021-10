Dinosaurauksjon: Skuffelse av arkeologer

Velstående samlere bruker millioner på å skaffe dinosaurskjeletter: Denne auksjonen, som ble holdt denne uken i Paris for trikotillomani, beklager kuratorer og paleontologer, fant disse fossilene som kom ut i private samlinger. Skadelig for museer.

“Det er trist at vi ikke kan konkurrere,” beklager arkeolog Francis Duranton, kort tid før salget av “Big John” torsdag, med sin største kjente trikotilloman, verdsatt til mellom 1,2 og 1,5 millioner euro.

“For oss representerer dette et anskaffelsesbudsjett på omtrent 20 eller 25 år,” sa forskeren, veilederen og direktøren i Toulouse naturhistoriske museum til AFP.

Som mange av kollegene som er autorisert for salg, må “Big John” falle i hendene på en privat samler og kan flykte fra vitenskapene og museene, og derfor allmennheten.

I dette spesielle tilfellet virker skuffelsen imidlertid minimal. “Vi bryr oss ikke der, for triserotops, vi har nok!”, Feier Pascal Cotefroyd, paleontolog ved Royal Institute of Natural Sciences i Belgia.

Arten er kjent og “vi har allerede komplette skjeletter av Trichoderma,” sier Francis Duranton. “Det er litt stort.”

– “Noe stort” –

Anneliese Foley, veileder for arkeologiske samlinger ved Royal Belgian Institute of Natural Sciences, bemerket: “Men selv om det er en trichotillomania, er det alltid mindre kjente trekk. Noen bein kan bli bedre bevart og gi ny informasjon.”

“Ingen kan forutsi om de vil ha informasjonen de ikke har,” svarte Noor-Edin Jalil, en gammel ekspert ved Natural History Museum i Paris. “Men dette er mindre ondt,” innrømmer han, fordi modellen som ble solgt til Trudeau ble analysert oppover av profesjonelle arkeologer.

Dette er langt fra andre dinosaurskjeletter på markedet: prøver er ofte dårlig identifisert på grunn av mangel på passende vitenskapelig ekspertise.

“Halvparten av brikkene på salg, dette er stort tull!”, Irriterende Pascal Godfrey. “Ofte har du interessante stykker, men de blir dårlig identifisert eller vridd under rekonstruksjon fordi beinene er blandet med plast.”

Ukjente eller dårlig kjente arter kan dermed gå under radaren. “Hvis det var en ny art, ville tapet være enormt fordi vi ikke ville ha visst at det eksisterte på jorden,” sier analytiker Foley.

Men disse fossilene “danner vår naturlige arv” og “mange ledetråder som forteller oss om jordens utvikling”, understreker Steve Brosett, forfatter av boken The Victory and Fall of the Dinosaurs + på 21 språk og utgitt i Frankrike.

– “Jurassic Park” –

Auksjonen reiser også spørsmålet om offentlig tilgang. “Å vise trikotillomani på et museum stimulerer industrien i barns øyne,” vitner direktøren for Toulouse -museet.

“Da jeg var tenåring, var D-Rex Sue-skjelettet utstilt på Field Museum i Chicago. Jeg ønsket å bli paleontolog da jeg så det,” husker Steve Broose, konsulent for Jurassic World 3+ -filmen. Skjermbilder i 2022). Han sier vitenskapsmannens skjebne hadde vært veldig annerledes hvis dinosauren hadde sittet i stua til en rik forretningsmann.

Denne typen handel har eksistert siden oppdagelsen av menneskelige fossiler, men den første delen av “Jurassic Park” på 1990 -tallet utløste en ny vanvidd, spesielt blant kjendiser.

Det er foreløpig ikke mulig å tvinge kjøpere til å overlate prøven sin til forskere for analyse. Men noen ganger klarer vi å “jobbe harmonisk”, sier Pascal Godfrey.

I tillegg gjør denne handelen det mulig å “bringe frem” visse fossiler, spesielt i USA: det faktum at de kan selges (under visse forhold) oppmuntrer til utførelse av utgravninger i noen land, Noor-Edin Jalil.