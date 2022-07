Diofield Chronicle vil bringe sanntids taktisk kamp til konsoller og PC i september

Quare-Enix annonserte det DioField Chronicle vil være tilgjengelig på Playstation, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch og Steam 22. september. Dette strategiske rollespillet fordyper spillere i en episk blanding av krig, ære og intense taktiske kamper i sanntid.

DioField Chronicle foregår i en vakker originalverden hvor fantasi, middelalder og moderne elementer møtes. Under Shaytham-dynastiets styre nøt kongeriket Alletain to århundrer med fred på øya DioField. Plutselig blir han kastet inn i en tid med usikkerhet av fremveksten av krigsmakter og moderne magi. Kongeriket Alletain bugner av jade, et mineral som er verdsatt for sin rolle som en grunnleggende ingrediens for magi og trolldom, og imperiet og alliansen retter uunngåelig blikket mot øya. Spillere vil ta kontroll over en gruppe elite-leiesoldater som kaller seg «Blue Foxes», men vil navnet deres til slutt bli assosiert med håp eller den mørkeste av tragedier?

DioField Chronicle har et sanntids strategisk kampsystem kalt «Real-Time Tactical Battle» (RTTB), drevet av en mørk og oppslukende historie skapt av et erfarent og talentfullt utviklingsteam. De originale karakterene ble designet av Taiki (Vermillion Lord III, IV), er konseptkunsten signert av Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII), og musikken er vakkert orkestrert av komponistene Ramin Djawadi og Brandon Campbell, kjent over hele verden for sitt arbeid med Game of Thrones.