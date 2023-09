Diogenes syndrom: «Vi tror det ikke, men det påvirker alle»

Så snart leilighetsdøren åpnes, trosser en tynn korridor på en eller annen måte søppelhaugene som fyller entreen. En sti som til slutt blir borte blant avfall eller klær som er hopet opp på kjøkken, stue og soverom. «Det er mer enn fotografier», Zef forteller Béa, Fanny og Francesco. Sistnevnte er leid inn av husrydningsselskapet Luxdébarras for en spesifikk tjeneste: rydding av leiligheten til en person som lider av Diogenes syndrom.

«Det er en sykdom som driver folk til å beholde alt og samle så mange ting som mulig», tilrettelegging for Zef, operasjonsleder. Hamstring er ikke den eneste faktoren i denne komplekse psykiske lidelsen. Oppkalt etter Diogenes med henvisning til den eponyme greske filosofen som levde et liv med personlig renslighet og ubekymring for andre, refererer dette syndromet også til forsømmelse av fysisk og huslig hygiene, sosial isolasjon og nektelse av all støtte.

Den dagen grep et flytteteam inn etter en samtale fra en kjær. «Noen ganger griper vi inn på forespørsel fra medeierforeningen, advokaten eller Luxembourg Mental Health League», forklarer Luxdébarras-grunnlegger Aurélie Ghys. Hvis selskapets kjerneaktivitet er tradisjonell hjemmerydding, hvorav noen gjenstander selges på Luxpuces-loppemarkedet, øker etterspørselen etter Diogenes-saker. «Luxembourg har flere av dem, vi gjennomsnittlig to i måneden,» Tror på Bee.

Hans urin og avføring i kjøleskapet

Det er fire av dem som skal fraflytte en leilighet på 40m2, og blant dem er det en stor førstegang for Fanny, som har jobbet i to måneder. «Jeg ble advart, så det er greit, jeg er ikke sjokkert, ærlig talt, jeg burde ikke ha medlidenhet» Hun setter det i perspektiv.

Selv om skitt dekker kjøkkenmøblene, matavfall dekker gulvet og støv, er det ingenting sammenlignet med noen tilfeller. «Verre, en ansatt fortalte meg: «Gjør hva du vil, spark meg, men jeg kan ikke»«En mann la urin og avføring i beholdere i kjøleskapet», minnes Aurélie Ghys. I noen tilfeller frakter den syke avfall hjem fra søppeldunkene rundt. «Det er naboene som slår alarm på grunn av lukten,» sa Jeff.

Til dåpen får Fanny en skitten leilighet, men uten lukt eller overraskelse. I stuen ser det ut til at en klesbil har dumpet søppelcontaineren. «Dette er ofte tvangskjøp, ett av to plagg jeg henter er nytt med merkelappene på.» Etter den 30 minutter lange intervensjonen var to 15 kg-sekker brukt på byggeplasser allerede fylt. En for nye klær og den andre for å kaste resten.

På kjøkkenet ordner ikke Béa og Zef opp. Som de fleste av inngrepene deres ser rommet ut som en åpen søppeldunk. Åpne bokser, pappemballasje, yoghurtgryter, melkeflasker, eggeskall, de er dekket i hver krok og krok.

En brun blanding av fett og brødsmuler dekker kokeplatene og drypper på møblene. «Vi tenker ikke, la oss kaste alt, så sløye hele kjøkkenet, og så gi det en rask sveip på slutten.» Francesco klarerer tilgangen til soverommet der vi ikke kan se sengen skjult av papirer, aviser og kluter.

Forstå syndromet

Til tross for de uhygieniske arbeidsforholdene, råder det god stemning blant flyttefolkene. Vitser flyr under forfriskningspausene på balkongen. — Hvis vi finner en rotte, skal vi grille med den.Han håner Zef, som forgjeves prøver å slå på radioen for å spille musikk. «Vi trenger det, ellers blir vi lei av alt dette skitten, alt dette støvet.»

Han hadde fire splitter nye biler foran huset sitt, men han sov på aviser

Med to slike intervensjoner per måned er Luxdébarras ansatte erfarne. Byggeplassen bak hver dør overrasker dem ikke lenger. «Først forsto vi ikke, og vi var forferdet over at folk ville gjøre det.», sa Bee. « Men vi har lært at det er en sykdom, og nå forstår vi at det ikke betyr noe for oss lenger. Zef avslutter.

Så nærme syndromet som mulig ønsker de også å huske at sosial klasse eller generell profil ikke påvirkes. — Vi tror ikke på det, men det påvirker alle. Som denne mannen trodde de at han var en politiker: « Han hadde fire splitter nye biler foran huset sitt, men han sov på aviser.

Selv om de er vant til det, setter denne typen sporadiske inngrep sitt preg på dem. «Denne jobben har endret tankegangen min, jeg kjøper ikke noe lenger, jeg kaster alt, min kone forstår ikke», sier Francesco. Samme historie for kollegene hans som Zef: «Folk fyller loftene og kjellerne sine, men jeg er virkelig redd det skal renne over».