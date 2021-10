Diplomatisk hendelse mellom India og det belgiske hockeyforbundet: “Disse ordene er fornærmende”

De rapporterte den asiatiske lederens sinne i avisene sine “i møte med nedsettende kommentarer til indiske idrettsutøvere og trenere”, og anklaget Belgia for “rasediskriminering”.

Forrige uke var ARBH skuffet over den siste svingen av pokalen, der alle premiene – 8 forskjellige – alle dro til India. Belgia, den olympiske gullmedaljevinner og Pro League-vinneren for menn, Nederland for kvinner sto tomhendte.

På sosiale medier publiserte den belgiske føderasjonen, som mange røde løver, viktige nyheter om disse valgene. “Dette er ikke normalt! Troverdigheten og bildet av sporten vår blir igjen sterkt påvirket”, leste vi på den offisielle Twitter -kontoen til de olympiske mesterne. Selv i India deler organisasjonen som ble opprettet av FIH for å nominere vinnere, den offentlige opinionen. Noen lurer på om det var en allianse med valget av FIH -leder Narinder Pathra for to stemmer foran Marc Coutron, og hva som ville ha skjedd hvis den belgiske lederen hadde tatt retning av FIH, at stemmesystemet allerede var på plass.

Den samme tristheten som faller på reaksjoner og kritikk etter valget, da Belgia vant alle prisene i 2018, og hevdet at det hadde vunnet den “eneste” sølvmedaljen og ikke har vunnet noen større konkurranse så langt. Andre er rasende over Den indiske føderasjonens reaksjoner og avviser kritikk av FIH og EU (EHF), som ikke har klart å mobilisere de fleste medlemslandene bak sine utnevnelser (bare 19 av 42 EU -er stemte for).

Gyanendro Ningombam beklager imidlertid offentlig overfor ARBH for “fornærmende kommentarer”. “Ellers vil HI henvende seg til en” eksekutivkomité “i FIH for å gjennomføre en fullstendig undersøkelse av mulige rasediskrimineringssaker mot idrettsutøvere og trenere,” ønsket ARBH ikke å kommentere sin rolle, som ble avhørt av Belga -byrået fredag.